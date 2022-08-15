Пьяных дебоширов сняли с поезда в ЯНАО

Нетрезвые попутчики мешали пассажирам поезда Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Четыре пассажира поезда №331 сообщением «Новый Уренгой — Уфа» распивали алкогольные напитки и мешали другим людям, за что были сняты с поезда и наказаны. Об этом сообщили в транспортной полиции ЯНАО.

«За прошедшие сутки сотрудниками Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте выявлено четыре пассажира поезда сообщением „Новый Уренгой —Уфа“, которые нарушали общественный порядок», — говорится на сайте ведомства. Всех нарушителей сняли с поезда.

По данным силового ведомства, 15 августа в 3.30 местного времени полицейские обнаружили двух нетрезвых граждан, которые собирались сесть в поезд №331. Мужчины не реагировали на замечания, нарушали общественный порядок, поэтому им отказали в посадке. «Нарушители были доставлены в дежурную часть линейного отдела на станции Новый Уренгой, на них были составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ», — добавили в транспортной полиции.

Далее из того же поезда в Ноябрьский линейный отдел полиции поступило сообщение о том, что двое мужчин мешали другим пассажирам, распивали алкогольные напитки и выражались грубой нецензурной бранью. Дебоширов сняли с поезда и составили на них протоколы.

Ранее URA.RU сообщало, что на станции Коротачево в ЯНАО вахтовики устроили драку. В результате этого один ударился головой об асфальт и был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.