В тундре ЯНАО утонули два подростка. Видео

04 августа 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

Девочки зашли в воду и не смогли выбраться Фото: Владимир Андреев © URA.RU В тундре Тазовского района в одном из водоемов утонули две несовершеннолетние девочки. Следователи уже находятся на месте происшествия и выясняют обстоятельства, сообщили в пресс-службе ведомства. «По предварительным данным следствия, девочки совместно со своими несовершеннолетними подругами, без присмотра взрослых, отправились искупаться в реке Марета-Яха, протекающей в 500 метрах от их стойбища. Во время купания несовершеннолетние, не обладая навыками плавания, зашли в воду далеко от берега, в результате чего утонули», — рассказали представители СК РФ по ЯНАО в пресс-релизе. Подруги девочек не смогли им помочь, потому что тоже не умели плавать. Тела девочек из реки достали местные жители. Следователи уже работают на месте, по итогам проверки они примут процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с начала лета утонуло 16 человек. Чаще всего несчастные случаи происходят в непредназначенных для купания местах.

В тундре Тазовского района в одном из водоемов утонули две несовершеннолетние девочки. Следователи уже находятся на месте происшествия и выясняют обстоятельства, сообщили в пресс-службе ведомства. «По предварительным данным следствия, девочки совместно со своими несовершеннолетними подругами, без присмотра взрослых, отправились искупаться в реке Марета-Яха, протекающей в 500 метрах от их стойбища. Во время купания несовершеннолетние, не обладая навыками плавания, зашли в воду далеко от берега, в результате чего утонули», — рассказали представители СК РФ по ЯНАО в пресс-релизе. Подруги девочек не смогли им помочь, потому что тоже не умели плавать. Тела девочек из реки достали местные жители. Следователи уже работают на месте, по итогам проверки они примут процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с начала лета утонуло 16 человек. Чаще всего несчастные случаи происходят в непредназначенных для купания местах.