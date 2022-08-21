Власти объяснили выбор подрядчика для ключевого проекта Тобольска

В Тобольске решат давнюю проблему с водоснабжением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Проекты по масштабной реконструкции системы водоснабжения Тобольска уже готовы, срок их реализации — 2023 год. Задачу в рамках концессии реализует Сибирско-Уральская энергетическая компания (СУЭНКО) — одно из самых эффективных и известных предприятий региона. Об этом URA.RU сообщил директор тюменского регионального департамента ЖКХ Семен Тегенцев.

«СУЭНКО уже давно находится на рынке в сфере ЖКХ. И понятно, что у нее очень высокий уровень компетенции, наработанная большая практика. В связи с этим она является тем оператором, которому это будет поручено делать», — пояснил URA.RU выбор подрядчика Тегенцев.

Он также отметил, что проблем в оформлении документов возникнуть не должно. «Люди все компетентные, поэтому у нас нет никаких сомнений в правильности оформления всех необходимых процедур», — резюмировал Семен Тегенцев.

Выбор подрядчика одобрил и член регионального штаба ОНФ, модератор площадки «Комфортная городская среда», профессор Сергей Соловьев. «Можно смело сказать, что СУЭНКО — эффективная и профессиональная компания с хорошим кадровым составом и техническим оснащением, открыто ведущая свою деятельность», — отметил он. Соловьев также напомнил, что предприятие является местным, его хорошо знают тюменцы.

Реконструкция системы водоснабжения Тобольска — ключевой проект в сфере ЖКХ города. Речь идет, в том числе, о закольцовке водовода Жуковский-Соколовский и работах на Жуковской насосной фильтровальной станции. Проект получил одобрение вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Размер льготных заимствований из Фонда нацблагосостояния составит около млрд рублей. Замгубернатора Тюменской области по ЖКХ Вячеслав Вахрин сообщал, что концессия никак не повлияет на тарифы для населения. Ранее в рамках концессии СУЭНКО запустила Соколовский и Сумкинский водозаборы, которые обеспечивают потребителей Тобольска чистой водой из подземных источников.