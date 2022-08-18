18 августа 2022

Вице-премьер РФ одобрил план по решению проблем Тобольска

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Соколовского и Сумкинского водозабора в г. Тобольск, губернатором Тюменской области Александром Моором и Алексеем Бобровым. Тобольск , суэнко, резервуар для воды, водозабор
Реконструкции системы водоснабжения Тобольска проводит СУЭНКО Фото:

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поддержал проекты Сибирско-Уральской энергетической компании (СУЭНКО) по реконструкции системы водоснабжения Тобольска, реализуемые в рамках концессии. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил директор регионального департамента ЖКХ Семен Тегенцев. Теперь проекты средства из федерального Фонда национального благосостояния.

«Вчера (18 августа — прим. ред.) были одобрены два последних проекта. Всего их пять. В частности, предполагается провести реконструкцию закольцовки водовода Жуковский-Соколовский, Жуковской насосной фильтровальной станции, восстановить сети водоснабжения, обеспечить водоотведение потребителей левобережья Тобольска», — рассказал глава департамента.

По словам Тегенцева, проекты по концессии планируется завершить в 2024 году. Размер льготных заимствований из Фонда нацблагосостояния составит около 1 млрд рублей.

Ранее агентство писало, что концессия никак не повлияет на тарифы для населения Тобольска. В результате реализации проектов качественным водоснабжением будут обеспечены практически все жители второго по размеру города Тюменской области.

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поддержал проекты Сибирско-Уральской энергетической компании (СУЭНКО) по реконструкции системы водоснабжения Тобольска, реализуемые в рамках концессии. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил директор регионального департамента ЖКХ Семен Тегенцев. Теперь проекты средства из федерального Фонда национального благосостояния. «Вчера (18 августа — прим. ред.) были одобрены два последних проекта. Всего их пять. В частности, предполагается провести реконструкцию закольцовки водовода Жуковский-Соколовский, Жуковской насосной фильтровальной станции, восстановить сети водоснабжения, обеспечить водоотведение потребителей левобережья Тобольска», — рассказал глава департамента. По словам Тегенцева, проекты по концессии планируется завершить в 2024 году. Размер льготных заимствований из Фонда нацблагосостояния составит около 1 млрд рублей. Ранее агентство писало, что концессия никак не повлияет на тарифы для населения Тобольска. В результате реализации проектов качественным водоснабжением будут обеспечены практически все жители второго по размеру города Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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