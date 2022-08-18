Вице-премьер РФ одобрил план по решению проблем Тобольска

Реконструкции системы водоснабжения Тобольска проводит СУЭНКО Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поддержал проекты Сибирско-Уральской энергетической компании (СУЭНКО) по реконструкции системы водоснабжения Тобольска, реализуемые в рамках концессии. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил директор регионального департамента ЖКХ Семен Тегенцев. Теперь проекты средства из федерального Фонда национального благосостояния.

«Вчера (18 августа — прим. ред.) были одобрены два последних проекта. Всего их пять. В частности, предполагается провести реконструкцию закольцовки водовода Жуковский-Соколовский, Жуковской насосной фильтровальной станции, восстановить сети водоснабжения, обеспечить водоотведение потребителей левобережья Тобольска», — рассказал глава департамента.

По словам Тегенцева, проекты по концессии планируется завершить в 2024 году. Размер льготных заимствований из Фонда нацблагосостояния составит около 1 млрд рублей.

Ранее агентство писало, что концессия никак не повлияет на тарифы для населения Тобольска. В результате реализации проектов качественным водоснабжением будут обеспечены практически все жители второго по размеру города Тюменской области.