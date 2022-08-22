Жители Ноябрьска жалуются, что дети мерзнут в палатах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались губернатору округа Дмитрию Артюхову на ужасные условия в детском отделении городской больницы. По словам горожан, которые обратились к главе региона, дети, попавшие в больницу, мерзнут в палатах.

«С болью в сердце сообщаю о состоянии детского отделения городской поликлиники стационарного пребывания. Усиленно наводится порядок в школах и детских садах, а про здравоохранение забыли. Необходимы ремонтные работы в медицинских палатах, дети мерзнут. Просто зайдите и ознакомьтесь, а может и выводы для кого-то поможете сделать. Ну нельзя же только образцовые объекты исследовать», — написала Ольга Казанцева на официальной страннице губернатора во «ВКонтакте».

В департаменте здравоохранения ЯНАО автору пояснили, что на данный момент учреждение подготавливают к капитальному ремонту. «Уборка в детском инфекционном отделении в рамках текущего ремонта проводится на постоянной основе, не исключение и лето 2022 года. Здание находится на подготовительном этапе к капитальному ремонту, поэтому проведение широкомасштабных работ сейчас нецелесообразно», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пациенты ковидного госпиталя в Тарко-Сале пожаловались на ремонт в больнице. По их словам, в медицинском учреждении нет никаких условий для комфорта больных.