22 августа 2022

Родители мерзнущих в больнице детей пожаловались губернатору ЯНАО. Фото

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Выбоины на проезжей части. Курган, дети, детская поликлиника, педиатр, детская больница, педиатрическое отделение, прием у врача, детский врач
Жители Ноябрьска жалуются, что дети мерзнут в палатах Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались губернатору округа Дмитрию Артюхову на ужасные условия в детском отделении городской больницы. По словам горожан, которые обратились к главе региона, дети, попавшие в больницу, мерзнут в палатах.

«С болью в сердце сообщаю о состоянии детского отделения городской поликлиники стационарного пребывания. Усиленно наводится порядок в школах и детских садах, а про здравоохранение забыли. Необходимы ремонтные работы в медицинских палатах, дети мерзнут. Просто зайдите и ознакомьтесь, а может и выводы для кого-то поможете сделать. Ну нельзя же только образцовые объекты исследовать», — написала Ольга Казанцева на официальной страннице губернатора во «ВКонтакте».

В департаменте здравоохранения ЯНАО автору пояснили, что на данный момент учреждение подготавливают к капитальному ремонту. «Уборка в детском инфекционном отделении в рамках текущего ремонта проводится на постоянной основе, не исключение и лето 2022 года. Здание находится на подготовительном этапе к капитальному ремонту, поэтому проведение широкомасштабных работ сейчас нецелесообразно», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пациенты ковидного госпиталя в Тарко-Сале пожаловались на ремонт в больнице. По их словам, в медицинском учреждении нет никаких условий для комфорта больных.

Условия в детском отделении городской больницы Ноябрьска

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались губернатору округа Дмитрию Артюхову на ужасные условия в детском отделении городской больницы. По словам горожан, которые обратились к главе региона, дети, попавшие в больницу, мерзнут в палатах. «С болью в сердце сообщаю о состоянии детского отделения городской поликлиники стационарного пребывания. Усиленно наводится порядок в школах и детских садах, а про здравоохранение забыли. Необходимы ремонтные работы в медицинских палатах, дети мерзнут. Просто зайдите и ознакомьтесь, а может и выводы для кого-то поможете сделать. Ну нельзя же только образцовые объекты исследовать», — написала Ольга Казанцева на официальной страннице губернатора во «ВКонтакте». В департаменте здравоохранения ЯНАО автору пояснили, что на данный момент учреждение подготавливают к капитальному ремонту. «Уборка в детском инфекционном отделении в рамках текущего ремонта проводится на постоянной основе, не исключение и лето 2022 года. Здание находится на подготовительном этапе к капитальному ремонту, поэтому проведение широкомасштабных работ сейчас нецелесообразно», — уточнили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что пациенты ковидного госпиталя в Тарко-Сале пожаловались на ремонт в больнице. По их словам, в медицинском учреждении нет никаких условий для комфорта больных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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