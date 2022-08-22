Разведчик из ЯНАО награжден за освобождение ДНР

Павел Макаров награжден медалью «За отвагу» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Ноябрьска Павел Макаров, который участвовал в спецоперации по освобождению Донбасса от украинских националистов, награжден медалью «За отвагу». Об этом на своей странице во «Вконтакте» рассказала председатель комитета заксобрания ЯНАО по соцполитике, депутат партии «Единая Россия» Надежда Гудкова.

«Житель Ноябрьска Павел Макаров награжден медалью „За отвагу“. Он принимал участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР. В составе разведывательной роты освобождал Красный Лиман. Сейчас город возвращается к мирной жизни», — рассказывает Гудкова.

Депутат добавила, что на данный момент военнослужащий восстанавливается после сложной операции. Рядом с Макаровым во время выполнения боевого задания разоврался снаряд. Он получил серьезную траву ноги. Сейчас военнослужащий проходит реабилитацию.

«С Павлом мы познакомились во время личного приема. Он попросил помочь решить жилищный вопрос. Все обсудили, и сразу после встречи Павел встал на очередь по программе „Молодая семья“. Сейчас находится в своей воинской части для получения очередного заключения военно-врачебной комиссии. Мы постоянно на связи», — подытожила политик.

Российская Федерация начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Тогда глава государства Владимир Путин назвал одной из главных ее целей защиту мирного населения Донбасса.