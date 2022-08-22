Элиты ХМАО поразил скандал в семье сенатора Исакова

23 августа 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Сенатор Эдуард Исаков вступил в перепалку с бывшей женой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Политэлита ХМАО оказалась поражена масштабом семейного скандала с югорским сенатором Эдуардом Исаковым. После того, как его 25-летняя дочь Диана осудила российскую спецоперацию на Украине, в публичную перепалку с ним вступила его первая жена Наталья Томенчук и бывшие супруги обменялись обвинениями в адрес друг друга, чем поразили югорский истеблишмент. «Исаков со своей первой супругой жил в Югорске, в бытность профессиональной спортивной карьеры на рубеже 2000-х годов. Внешне пара не была ничем примечательна. Не было скандалов, которые потрясли бы город. Потом случилось так, что он ушел от жены. У Исакова пошла карьера, он переехал в Ханты-Мансийск, затем стал сенатором. Уехала из Югорска, спустя несколько лет, и его жена. А оказывается, между ними все это время кипели итальянские страсти, шла дележка квартиры и другого имущества», — удивляется инсайдер, знакомый с Исаковым. Другой собеседник URA.RU, живущий в Югорске вспоминает, что дочь Исакова давно не появлялась в родном городе. «Последний раз про нее что-то было слышно примерно в 2016 году, когда она еще школьницей была. А затем она исчезла и всплыла вот только сейчас, на фоне скандала», — сообщил инсайдер. Публично скандал вокруг дочери сенатора Исакова не прокомментировали ни в Совете Федерации, ни в партии «Единая Россия», членом которой является политик. URA.RU отправляло запрос и в Совфед, и ЕР. На момент публикации материала ответы на них не поступили. Источник URA.RU в югорском правительстве считает, что скандал не повлияет на карьеру Исакова. «Хороший сенатор — не обязательно хороший отец. Семейные истории бывают разными», — заявил инсайдер. Официально в правительстве ХМАО заявили, что скандал с дочерью Исакова — это личное дело самого сенатора. Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. После этого бывшая жена вспомнила ему прежние обиды, а политик обвинил ее в шантаже. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Политэлита ХМАО оказалась поражена масштабом семейного скандала с югорским сенатором Эдуардом Исаковым. После того, как его 25-летняя дочь Диана осудила российскую спецоперацию на Украине, в публичную перепалку с ним вступила его первая жена Наталья Томенчук и бывшие супруги обменялись обвинениями в адрес друг друга, чем поразили югорский истеблишмент. «Исаков со своей первой супругой жил в Югорске, в бытность профессиональной спортивной карьеры на рубеже 2000-х годов. Внешне пара не была ничем примечательна. Не было скандалов, которые потрясли бы город. Потом случилось так, что он ушел от жены. У Исакова пошла карьера, он переехал в Ханты-Мансийск, затем стал сенатором. Уехала из Югорска, спустя несколько лет, и его жена. А оказывается, между ними все это время кипели итальянские страсти, шла дележка квартиры и другого имущества», — удивляется инсайдер, знакомый с Исаковым. Другой собеседник URA.RU, живущий в Югорске вспоминает, что дочь Исакова давно не появлялась в родном городе. «Последний раз про нее что-то было слышно примерно в 2016 году, когда она еще школьницей была. А затем она исчезла и всплыла вот только сейчас, на фоне скандала», — сообщил инсайдер. Публично скандал вокруг дочери сенатора Исакова не прокомментировали ни в Совете Федерации, ни в партии «Единая Россия», членом которой является политик. URA.RU отправляло запрос и в Совфед, и ЕР. На момент публикации материала ответы на них не поступили. Источник URA.RU в югорском правительстве считает, что скандал не повлияет на карьеру Исакова. «Хороший сенатор — не обязательно хороший отец. Семейные истории бывают разными», — заявил инсайдер. Официально в правительстве ХМАО заявили, что скандал с дочерью Исакова — это личное дело самого сенатора. Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. После этого бывшая жена вспомнила ему прежние обиды, а политик обвинил ее в шантаже.