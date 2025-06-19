Боец из ХМАО провел в украинском плену два года

Из украинского плена в Россию вернули бойца из Кондинского района ХМАО, которого родственники разыскивали его с июня 2023 года. Источник URA.RU сообщил, что в ходе последнего обмена удалось вернуть еще одного военнослужащего из Югры, который провел в плену почти год.
«В ходе обмена в Югру вернулись двое бойцов. Один из них, мобилизованный из Кондинского района, находился в плену с июня 2023 года. Второй, из Нижневартовского района, — с июля 2024-го», — поделился инсайдер.
Информацию об обмене подтвердила омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова. Она рассказала, что совместно с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой они наладили переписку между бойцом из Кондинского района и его мамой.
«Мы организовывали передачу писем от мамы к нему и от него к маме с участием Международного Красного Креста. И наконец-то мы его [возвращения] дождались. Подавали много прошений — он дольше всех находился в плену. И, слава богу, вернулся. Уже позвонил маме, и мы вместе с ней разделили эту радость», — рассказала Стребкова.
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