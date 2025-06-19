Слухи ХМАО: миллиардер срочно уволил сестру

О ночных тусовках с губернатором, возвращении легенды и карьере прокурора. Выпуск 1129

20 июня 2025 в 18:34 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Говорят, что губернатор Югры Руслан Кухарук полюбил фестиваль «Самотлорские ночи» в Нижневартовске и готов не спать допоздна, чтобы насладиться церемонией его открытия. Бывший прокурор Югры Евгений Ботвинкин находится в томительном ожидании нового назначения. А нефтяники начали пробивать вахтовиков на наличие кредитов перед трудоустройством. Об этом и многом другом в свежем выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Кухарук заставил нижневартовские элиты не спать ночью Губернатор Кухарук остается до конца церемонии открытия «Самотлорские ночи», которая заканчивается за полночь Фото: Денис Моргунов © URA.RU Поговаривают, что губернатор Югры Руслан Кухарук изменил отношение политэлит к фестивалю «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. Уже второй год подряд глава региона присутствует на мероприятии, наблюдая со зрительских трибун всю церемонию открытия, которая заканчивается за полночь. «Наталья Комарова обычно заглядывала на фестиваль ненадолго и после того, как она покидала площадку фестиваля, весь истеблишмент тоже разъезжался по домам. А теперь местные политэлиты остаются на трибунах вместе с губернатором до конца церемонии», — обсуждают инсайдеры. В ХМАО легендарная чиновница может вновь вернуться на госслужбу Ходят слухи, что легендарная чиновница Татьяна Османкина, хорошо знакомая югорчанам по работе в окружном управлении соцзащиты населения, мэриям Сургута и района, может вернуться на госслужбу. Она ушла на заслуженный отдых год назад с позиции вице-мэра администрации Сургутского района, но на пенсии ей стало скучно. «Натура у Татьяны Николаевны деятельная, за год она отдохнула и может быть в ближайшее время она снова выйдет на работу», — судачат сплетники. Евгений Ботвинкин до сих пор значится прокурором ХМАО… Инсайдеры недоумевают, почему Евгений Ботвинкин до сих пор значится прокурором Югры на сайте надзорного ведомства. Хотя его полномочия истекли неделю назад. «Это вносит путаницу в работу. До сих пор приходят письма на имя Ботвинкина, при том, что он теперь не имеет никакого отношения к прокуратуре Югры. До назначения нового руководителя исполняет обязанности первый зам — Михаил Дружинин», — шепчутся слухачи. …, а его бывшие подчиненные следят за дальнейшей карьерой шефа Югорские силовики следят за дальнейшим карьерным треком бывшего прокурора Югры Евгения Ботвинкина. Они ожидали, что на заседании Совета Федерации, которое состоялось на неделе, будет объявлено о его назначении в Калужскую область. Однако этого не произошло. «Если Ботвинкина не окажется в списках на назначение на июльском заседании Совфеда, то это означает, что его будущая должность в прокуратуре станет известна только осенью», — рассказал инсайдер. Массовые сбои интернета создали проблемы для югорских судов Из-за массовых сбоев интернета в ХМАО судам приходилось переносить рассмотрение дел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам слухачей, недавние проблемы с интернет-связью затруднили рассмотрение уголовных дел в судах ХМАО. «Это касается дел, которые проходили по ВКС. Связь совсем не работала, и процессы приходилось переносить», — жалуются инсайдеры. Убийца прокурора Югры намерен засудить родного сына на 5 миллионов рублей Инсайдеры говорят, что экс-чиновник Минфина Юрий Чекин, осужденный за убийство прокурора округа Юрия Бедерина, собирается по суду взыскать с сына Сергея пять миллионов рублей. Пока он добился его выселения из принадлежавшей ему квартиры в Ханты-Мансийске. «Суд постановил Чекину-младшему покинуть квартиру, но не удовлетворил иск о компенсации в пять миллионов рублей за неосновательное обогащение. Чекин-старший с таким решением не согласился и собирается подавать апелляцию», — шепчутся инсайдер. Бывший чиновник из ХМАО проиграл суд прокуратуре из-за аффилированного с ним бизнеса Поговаривают, что прокуратура смогла добиться увольнения бывшего и. о. вице мэра по социальной политике Нижневартовска Александра Федоруса по утрате доверия, так как у чиновника обнаружили аффилированный с ним бизнес. «Это и стало основанием для того, чтобы суд встал на сторону прокуратуры. Если экс-чиновник не оспорит это решение, то он не сможет быть трудоустроен на госслужбу в течение нескольких лет», — обсуждают слухачи. В Мегионе нарастает конфликт между депутатами и мэром На последнем заседании думской комиссии депутаты засыпали мэра Алексея Петриченко претензиями из-за срыва сроков по благоустройству города. «По плану должны были уже начать работы на трех крупных объектах — школе и двух улицах. Школой вообще должны были заняться еще в мае, но на местах до сих пор работы не ведутся. Из-за этого народные избранники буквально закидали главу вопросами. Конфликт между мэрией и думой, вспыхнувший несколько месяцев назад становится все напряженнее», — констатирует слухачи. Депутат думы Сургута вывел на эмоции чиновницу мэрии Депутат думы Сургута Болотов завалил чиновницу вопросами, едва не доведя до слез Фото: Илья Московец © URA.RU Говорят, что депутат Владимир Болотов практически довел до слез своими вопросами замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Инну Бурундукову во время заседания комитета по бюджету и финансам. Он требовал ответа на вопрос о сумме затрат на аварийные ситуации в «Горводоканале», а чиновница не смогла назвать точную цифру. «Инна Васильевна старалась отбиться от пристального допроса депутата. Они общались на повышенных тонах, постоянно перебивая друг друга. Казалось, что она вот-вот заплачет», — говорят слухачи. Миллиардер из ХМАО уволил сестру после скандала Говорят, что владелец крупной нефтесервисной компании из ХМАО начал «чистку» среди управленцев. Под раздачу попали близкие родственники, которые долгое время занимали руководящие должности. По слухам, вскрылась недостача в тех подразделениях, где они работали. «Все началось с сестры генерального директора, работавшей начальницей отдела. Ее вызвали на разговор, после которого она написала заявление на увольнение. Вслед за ней ушел еще один родственник, чтобы не ждать позора», — поделился инсайдер. Нефтесервисы ХМАО приостановили набор персонала В нефтесервисных компаниях Югры остановили прием новых сотрудников из-за слухов о сокращениях в добывающих корпорациях. Руководство предприятий рассчитывает переманить к себе уволенных работников. «Подрядчики, работающие с нефтяными компаниями, знают, что те скоро могут пойти сокращения персонала. На этой волне они рассчитывают пополнить штат. Нефтесервисники знакомы с сотрудниками, которые работают в добывающих компаниях. Такие специалисты представляют ценность, поэтому с ними заранее договариваются о переходе», — объяснил ситуацию источник. В ХМАО вахтовиков проверяют на долги и кредиты перед приемом на работу Говорят, в одной из нефтяных компаний ХМАО ввели дополнительную проверку сотрудников при трудоустройстве. Теперь служба безопасности изучает кредитную историю и наличие задолженностей. «Раньше смотрели только наличие судимости. Сейчас проверяют, есть ли долги, кредиты, штрафы. Считается, что закредитованный работник может попасть под давление и навредить компании», — рассказал осведомленный источник. Из нижневартовского ТЮЗа массово увольняются работники Из-за смены руководства из ТЮЗа в Нижневартовске массово увольняются работники Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Из театра юного зрителя Нижневартовска массово разбегается персонал. Уходят актеры, светооператоры, звукорежиссеры, открыта вакансия главного режиссера. Сплетники говорят, что людям так и не удалось найти общий язык с новым руководством: «Из отпуска в новый театральный сезон не вернутся примерно 15 человек. А все из-за того, что не удалось наладить контакт с директором, которая пришла два года назад на смену Яну Смоленцеву. С тех пор нет покоя ни театру, ни его служителям», — констатируют в околокультурной тусовке. Проблемы с мобильным интернетом застали врасплох шопоголиков с маркетплейсов Ходят слухи, клиенты маркетплейсов выстроились в очередь в пунктах выдачи заказов из-за проблем с оплатой покупок. Виной тому стали массовые сбои в работе мобильного интернета. «Многие не могли оплатить заказы через приложение, потому что не работал интернет. В некоторых ПВЗ проблему пытались решить с помощью бесплатного Wi-Fi, но некоторые все-таки решили просто отказаться от товаров. Сотрудники говорят, якобы за неделю, пока, наблюдались сбои, было оформлено много возвратов», — поделился собеседник. Таксисты устраивают пассажирам игры на деньги Ходят слухи, заскучавшие таксисты в ХМАО стали устраивать забавы пассажирам вроде игры «угадай мелодию». А чтобы добавить азарта — предлагают деньги. «Удивило, когда во время поездки таксист, вдруг, предложил сыграть в игру. Говорит, если угадаешь песню, — я тебе в карман 100 рублей дам. Заманчиво, конечно, но все-таки такое поведение смущает. Но вот меломаны, вероятно, от легкого заработка не откажутся и разорят водителя», — смеются сплетники. Курьеры отказываются доставлять заказы до двери Поговаривают, некоторые югорские доставщики еды ленятся выполнять заказы до двери. Курьеры якобы специально не заходят в подъезд, если клиент не указывает домофон. «Несмотря на то, что в подъезды многоэтажек постоянно кто-то заходит или наоборот, выходит, курьеры остаются на улице. Клиентов просят спуститься за заказом, хотя доставка указана до двери. Халявят, однако, не все: некоторые курьеры пользуются кодами от домофонов, если знают их», — рассказал инсайдер. Блогеры пристрастились к трендовым игрушкам В блогерской тусовке ХМАО якобы начались негласные соревнования: кто больше соберет Лабубу. В «зачет» при этом идут не все трендовые игрушки, престижнее редкие экземпляры. «Достать редкую игрушку за бешеные деньги можно из-за границы. Пожалуй, среди югорских блогеров известна только парочка состоятельных шопоголиков — оба из Сургута. Раньше они были закадычными друзьями, но похоже между ними произошел раздор. Монстрик Лабубу, конечно, вряд ли стал камнем преткновения», — иронизирует слухач. Медики жалуются на духоту в кабинетах В ХМАО медики жалуются на то, что в жаркую погоду им запрещают пользоваться кондиционерами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Поговаривают, югорских медиков вынудили работать без кондиционеров, пока на улице стояла жара. «В некоторых медучреждениях кондиционером в основном оборудованы только кабинеты руководства. А рядовые сотрудники сидят в душных кабинетах. Стоит ли говорить, что духота сказывается на работоспособности? Кому-то даже становится плохо: скачет давление, болит голова. Приходится самим покупать портативные настольные вентиляторы, только они мало чем помогают», — негодует источник. Врач получила выговор за то, что лечила зубы коллеге Ходят слухи, что в детской стоматологии один врач решил полечить зубы другому — якобы у второго была настолько сильная боль. А в этот момент родители с детьми ждали своей записи, которая, конечно же, сдвинулась из-за этих обстоятельств. Тогда одна мама открыла дверь и застукала стоматологов — разразился скандал. «После этого, та врач, которая лечила, получила жесткую взбучку от начальства. Говорят, что ее якобы лишили премии или даже отстранили на время от работы. Врачи, конечно, поддержали коллегу, только толку от этого нет», — передает инсайдер. В Сургуте полгода родители не могут прикрепить детей к поликлинике Говорят, что в детской поликлинике №5 родители борются с регистратурой уже на протяжении полугода. Все потому, что сотрудники не могут завести карты детям, несмотря на сданные документы и заявления. «Каждый раз, когда туда приходишь, наблюдаешь картину — вечно что-то не так. Родители постоянно ругаются в регистратуре из-за того, что не могут попасть к врачу. Но это всего лишь одна из проблем, там и с педиатрами беда…», — судачат сплетники. В ночном клубе Сургута организовали незаконный платный вход Поговаривают, что в сургутском ночном клубе сделали платный вход. Конечно, никакой проблемы в этом нет, кроме одной — деньги списываются как за покупку фастфуда. «Видимо у них там свои схемы, возможно это и нормально, но возникают вопросы. Есть впечатление, что вход организован незаконно, в других клубах такого, вроде как, нет», — говорят слухачи. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Говорят, что губернатор Югры Руслан Кухарук полюбил фестиваль «Самотлорские ночи» в Нижневартовске и готов не спать допоздна, чтобы насладиться церемонией его открытия. Бывший прокурор Югры Евгений Ботвинкин находится в томительном ожидании нового назначения. А нефтяники начали пробивать вахтовиков на наличие кредитов перед трудоустройством. Об этом и многом другом в свежем выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Кухарук заставил нижневартовские элиты не спать ночью Поговаривают, что губернатор Югры Руслан Кухарук изменил отношение политэлит к фестивалю «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. Уже второй год подряд глава региона присутствует на мероприятии, наблюдая со зрительских трибун всю церемонию открытия, которая заканчивается за полночь. «Наталья Комарова обычно заглядывала на фестиваль ненадолго и после того, как она покидала площадку фестиваля, весь истеблишмент тоже разъезжался по домам. А теперь местные политэлиты остаются на трибунах вместе с губернатором до конца церемонии», — обсуждают инсайдеры. В ХМАО легендарная чиновница может вновь вернуться на госслужбу Ходят слухи, что легендарная чиновница Татьяна Османкина, хорошо знакомая югорчанам по работе в окружном управлении соцзащиты населения, мэриям Сургута и района, может вернуться на госслужбу. Она ушла на заслуженный отдых год назад с позиции вице-мэра администрации Сургутского района, но на пенсии ей стало скучно. «Натура у Татьяны Николаевны деятельная, за год она отдохнула и может быть в ближайшее время она снова выйдет на работу», — судачат сплетники. Евгений Ботвинкин до сих пор значится прокурором ХМАО… Инсайдеры недоумевают, почему Евгений Ботвинкин до сих пор значится прокурором Югры на сайте надзорного ведомства. Хотя его полномочия истекли неделю назад. «Это вносит путаницу в работу. До сих пор приходят письма на имя Ботвинкина, при том, что он теперь не имеет никакого отношения к прокуратуре Югры. До назначения нового руководителя исполняет обязанности первый зам — Михаил Дружинин», — шепчутся слухачи. …, а его бывшие подчиненные следят за дальнейшей карьерой шефа Югорские силовики следят за дальнейшим карьерным треком бывшего прокурора Югры Евгения Ботвинкина. Они ожидали, что на заседании Совета Федерации, которое состоялось на неделе, будет объявлено о его назначении в Калужскую область. Однако этого не произошло. «Если Ботвинкина не окажется в списках на назначение на июльском заседании Совфеда, то это означает, что его будущая должность в прокуратуре станет известна только осенью», — рассказал инсайдер. Массовые сбои интернета создали проблемы для югорских судов По словам слухачей, недавние проблемы с интернет-связью затруднили рассмотрение уголовных дел в судах ХМАО. «Это касается дел, которые проходили по ВКС. Связь совсем не работала, и процессы приходилось переносить», — жалуются инсайдеры. Убийца прокурора Югры намерен засудить родного сына на 5 миллионов рублей Инсайдеры говорят, что экс-чиновник Минфина Юрий Чекин, осужденный за убийство прокурора округа Юрия Бедерина, собирается по суду взыскать с сына Сергея пять миллионов рублей. Пока он добился его выселения из принадлежавшей ему квартиры в Ханты-Мансийске. «Суд постановил Чекину-младшему покинуть квартиру, но не удовлетворил иск о компенсации в пять миллионов рублей за неосновательное обогащение. Чекин-старший с таким решением не согласился и собирается подавать апелляцию», — шепчутся инсайдер. Бывший чиновник из ХМАО проиграл суд прокуратуре из-за аффилированного с ним бизнеса Поговаривают, что прокуратура смогла добиться увольнения бывшего и. о. вице мэра по социальной политике Нижневартовска Александра Федоруса по утрате доверия, так как у чиновника обнаружили аффилированный с ним бизнес. «Это и стало основанием для того, чтобы суд встал на сторону прокуратуры. Если экс-чиновник не оспорит это решение, то он не сможет быть трудоустроен на госслужбу в течение нескольких лет», — обсуждают слухачи. В Мегионе нарастает конфликт между депутатами и мэром На последнем заседании думской комиссии депутаты засыпали мэра Алексея Петриченко претензиями из-за срыва сроков по благоустройству города. «По плану должны были уже начать работы на трех крупных объектах — школе и двух улицах. Школой вообще должны были заняться еще в мае, но на местах до сих пор работы не ведутся. Из-за этого народные избранники буквально закидали главу вопросами. Конфликт между мэрией и думой, вспыхнувший несколько месяцев назад становится все напряженнее», — констатирует слухачи. Депутат думы Сургута вывел на эмоции чиновницу мэрии Говорят, что депутат Владимир Болотов практически довел до слез своими вопросами замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Инну Бурундукову во время заседания комитета по бюджету и финансам. Он требовал ответа на вопрос о сумме затрат на аварийные ситуации в «Горводоканале», а чиновница не смогла назвать точную цифру. «Инна Васильевна старалась отбиться от пристального допроса депутата. Они общались на повышенных тонах, постоянно перебивая друг друга. Казалось, что она вот-вот заплачет», — говорят слухачи. Миллиардер из ХМАО уволил сестру после скандала Говорят, что владелец крупной нефтесервисной компании из ХМАО начал «чистку» среди управленцев. Под раздачу попали близкие родственники, которые долгое время занимали руководящие должности. По слухам, вскрылась недостача в тех подразделениях, где они работали. «Все началось с сестры генерального директора, работавшей начальницей отдела. Ее вызвали на разговор, после которого она написала заявление на увольнение. Вслед за ней ушел еще один родственник, чтобы не ждать позора», — поделился инсайдер. Нефтесервисы ХМАО приостановили набор персонала В нефтесервисных компаниях Югры остановили прием новых сотрудников из-за слухов о сокращениях в добывающих корпорациях. Руководство предприятий рассчитывает переманить к себе уволенных работников. «Подрядчики, работающие с нефтяными компаниями, знают, что те скоро могут пойти сокращения персонала. На этой волне они рассчитывают пополнить штат. Нефтесервисники знакомы с сотрудниками, которые работают в добывающих компаниях. Такие специалисты представляют ценность, поэтому с ними заранее договариваются о переходе», — объяснил ситуацию источник. В ХМАО вахтовиков проверяют на долги и кредиты перед приемом на работу Говорят, в одной из нефтяных компаний ХМАО ввели дополнительную проверку сотрудников при трудоустройстве. Теперь служба безопасности изучает кредитную историю и наличие задолженностей. «Раньше смотрели только наличие судимости. Сейчас проверяют, есть ли долги, кредиты, штрафы. Считается, что закредитованный работник может попасть под давление и навредить компании», — рассказал осведомленный источник. Из нижневартовского ТЮЗа массово увольняются работники Из театра юного зрителя Нижневартовска массово разбегается персонал. Уходят актеры, светооператоры, звукорежиссеры, открыта вакансия главного режиссера. Сплетники говорят, что людям так и не удалось найти общий язык с новым руководством: «Из отпуска в новый театральный сезон не вернутся примерно 15 человек. А все из-за того, что не удалось наладить контакт с директором, которая пришла два года назад на смену Яну Смоленцеву. С тех пор нет покоя ни театру, ни его служителям», — констатируют в околокультурной тусовке. Проблемы с мобильным интернетом застали врасплох шопоголиков с маркетплейсов Ходят слухи, клиенты маркетплейсов выстроились в очередь в пунктах выдачи заказов из-за проблем с оплатой покупок. Виной тому стали массовые сбои в работе мобильного интернета. «Многие не могли оплатить заказы через приложение, потому что не работал интернет. В некоторых ПВЗ проблему пытались решить с помощью бесплатного Wi-Fi, но некоторые все-таки решили просто отказаться от товаров. Сотрудники говорят, якобы за неделю, пока, наблюдались сбои, было оформлено много возвратов», — поделился собеседник. Таксисты устраивают пассажирам игры на деньги Ходят слухи, заскучавшие таксисты в ХМАО стали устраивать забавы пассажирам вроде игры «угадай мелодию». А чтобы добавить азарта — предлагают деньги. «Удивило, когда во время поездки таксист, вдруг, предложил сыграть в игру. Говорит, если угадаешь песню, — я тебе в карман 100 рублей дам. Заманчиво, конечно, но все-таки такое поведение смущает. Но вот меломаны, вероятно, от легкого заработка не откажутся и разорят водителя», — смеются сплетники. Курьеры отказываются доставлять заказы до двери Поговаривают, некоторые югорские доставщики еды ленятся выполнять заказы до двери. Курьеры якобы специально не заходят в подъезд, если клиент не указывает домофон. «Несмотря на то, что в подъезды многоэтажек постоянно кто-то заходит или наоборот, выходит, курьеры остаются на улице. Клиентов просят спуститься за заказом, хотя доставка указана до двери. Халявят, однако, не все: некоторые курьеры пользуются кодами от домофонов, если знают их», — рассказал инсайдер. Блогеры пристрастились к трендовым игрушкам В блогерской тусовке ХМАО якобы начались негласные соревнования: кто больше соберет Лабубу. В «зачет» при этом идут не все трендовые игрушки, престижнее редкие экземпляры. «Достать редкую игрушку за бешеные деньги можно из-за границы. Пожалуй, среди югорских блогеров известна только парочка состоятельных шопоголиков — оба из Сургута. Раньше они были закадычными друзьями, но похоже между ними произошел раздор. Монстрик Лабубу, конечно, вряд ли стал камнем преткновения», — иронизирует слухач. Медики жалуются на духоту в кабинетах Поговаривают, югорских медиков вынудили работать без кондиционеров, пока на улице стояла жара. «В некоторых медучреждениях кондиционером в основном оборудованы только кабинеты руководства. А рядовые сотрудники сидят в душных кабинетах. Стоит ли говорить, что духота сказывается на работоспособности? Кому-то даже становится плохо: скачет давление, болит голова. Приходится самим покупать портативные настольные вентиляторы, только они мало чем помогают», — негодует источник. Врач получила выговор за то, что лечила зубы коллеге Ходят слухи, что в детской стоматологии один врач решил полечить зубы другому — якобы у второго была настолько сильная боль. А в этот момент родители с детьми ждали своей записи, которая, конечно же, сдвинулась из-за этих обстоятельств. Тогда одна мама открыла дверь и застукала стоматологов — разразился скандал. «После этого, та врач, которая лечила, получила жесткую взбучку от начальства. Говорят, что ее якобы лишили премии или даже отстранили на время от работы. Врачи, конечно, поддержали коллегу, только толку от этого нет», — передает инсайдер. В Сургуте полгода родители не могут прикрепить детей к поликлинике Говорят, что в детской поликлинике №5 родители борются с регистратурой уже на протяжении полугода. Все потому, что сотрудники не могут завести карты детям, несмотря на сданные документы и заявления. «Каждый раз, когда туда приходишь, наблюдаешь картину — вечно что-то не так. Родители постоянно ругаются в регистратуре из-за того, что не могут попасть к врачу. Но это всего лишь одна из проблем, там и с педиатрами беда…», — судачат сплетники. В ночном клубе Сургута организовали незаконный платный вход Поговаривают, что в сургутском ночном клубе сделали платный вход. Конечно, никакой проблемы в этом нет, кроме одной — деньги списываются как за покупку фастфуда. «Видимо у них там свои схемы, возможно это и нормально, но возникают вопросы. Есть впечатление, что вход организован незаконно, в других клубах такого, вроде как, нет», — говорят слухачи. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.