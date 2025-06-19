Ушел из жизни бывший глава отделения КПРФ в Нижневартовске

В Нижневартовске скончался бывший председатель горкома КПРФ Дмитрий Хрипунов. Информацию об этом URA.RU подтвердил член местного отделения партии и депутат гордумы Анатолий Криста.
«Это действительно так, Дмитрий Хрипунов скончался. Он до конца оставался членом партии и в последнее время занимал должность секретаря горкома по идеологии», — сообщил Криста. Детали его кончины не разглашаются.
Хрипунов умер в возрасте 48 лет. На посту первого секретаря горкома его сменил Юрий Мартынов в 2022 году. А до этого Хрипунов возглавлял городское отделение на протяжении двух сроков подряд. В качестве главного коммуниста Нижневартовска он запомнился организацией пикетов и митингов по различным вопросам городской повестки. Также за время партийной карьеры он несколько раз подвергался нападениям.
Ранее URA.RU писало, что в июне скончалась депутат думы Нижневартовска, заслуженный учитель РФ Галина Гасымова. Оба политика внесли значительный вклад в развитие города и общественной жизни и активно участвовали в решении городских вопросов.
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