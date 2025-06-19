19 июня 2025

Ушел из жизни бывший глава отделения КПРФ в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Скончался бывший председатель горкома КПРФ в Нижневартовске Дмитрий Хрипунов
Скончался бывший председатель горкома КПРФ в Нижневартовске Дмитрий Хрипунов Фото:

В Нижневартовске скончался бывший председатель горкома КПРФ Дмитрий Хрипунов. Информацию об этом URA.RU подтвердил член местного отделения партии и депутат гордумы Анатолий Криста.

«Это действительно так, Дмитрий Хрипунов скончался. Он до конца оставался членом партии и в последнее время занимал должность секретаря горкома по идеологии», — сообщил Криста. Детали его кончины не разглашаются.

Хрипунов умер в возрасте 48 лет. На посту первого секретаря горкома его сменил Юрий Мартынов в 2022 году. А до этого Хрипунов возглавлял городское отделение на протяжении двух сроков подряд. В качестве главного коммуниста Нижневартовска он запомнился организацией пикетов и митингов по различным вопросам городской повестки. Также за время партийной карьеры он несколько раз подвергался нападениям.

Ранее URA.RU писало, что в июне скончалась депутат думы Нижневартовска, заслуженный учитель РФ Галина Гасымова. Оба политика внесли значительный вклад в развитие города и общественной жизни и активно участвовали в решении городских вопросов.

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В Нижневартовске скончался бывший председатель горкома КПРФ Дмитрий Хрипунов. Информацию об этом URA.RU подтвердил член местного отделения партии и депутат гордумы Анатолий Криста. «Это действительно так, Дмитрий Хрипунов скончался. Он до конца оставался членом партии и в последнее время занимал должность секретаря горкома по идеологии», — сообщил Криста. Детали его кончины не разглашаются. Хрипунов умер в возрасте 48 лет. На посту первого секретаря горкома его сменил Юрий Мартынов в 2022 году. А до этого Хрипунов возглавлял городское отделение на протяжении двух сроков подряд. В качестве главного коммуниста Нижневартовска он запомнился организацией пикетов и митингов по различным вопросам городской повестки. Также за время партийной карьеры он несколько раз подвергался нападениям. Ранее URA.RU писало, что в июне скончалась депутат думы Нижневартовска, заслуженный учитель РФ Галина Гасымова. Оба политика внесли значительный вклад в развитие города и общественной жизни и активно участвовали в решении городских вопросов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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