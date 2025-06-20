«Снесло опоры ЛЭП»: шторм оставил деревню ХМАО без света

В Сургутском районе ХМАО прошел сильный шторм, повредивший пять опор ЛЭП на Тайлаковском месторождении. В результате буйства стихии деревня Тайлакова осталась полностью без электричества, сообщили в мэрии.
«В результате стихии на Тайлаковском месторождении было повреждено пять опор линии электропередачи, от которых подается электричество в деревню Тайлакова. Деревня временно осталась без света», — написано на сайте ведомства.
Специалисты экстренных служб уже работают над устранением последствий шторма. Сейчас восстановлена одна из пяти поврежденных опор и завезены все необходимые материалы, включая дизельные электростанции. Пока в Тайлакова электричество подается по графику: с 07:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00.
В деревне постоянно проживают порядка 20 человек. Для проведения работ по устранению повреждений было направлено 28 специалистов и 13 единиц техники.
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