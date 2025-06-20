20 июня 2025

«Снесло опоры ЛЭП»: шторм оставил деревню ХМАО без света

Деревня ХМАО осталась без света из-за сильного шторма
© Служба новостей «URA.RU»
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Шторм повредил пять опор ЛЭП на Тайлаковском месторождении.
Шторм повредил пять опор ЛЭП на Тайлаковском месторождении. Фото:

В Сургутском районе ХМАО прошел сильный шторм, повредивший пять опор ЛЭП на Тайлаковском месторождении. В результате буйства стихии деревня Тайлакова осталась полностью без электричества, сообщили в мэрии.

«В результате стихии на Тайлаковском месторождении было повреждено пять опор линии электропередачи, от которых подается электричество в деревню Тайлакова. Деревня временно осталась без света», — написано на сайте ведомства.

Специалисты экстренных служб уже работают над устранением последствий шторма. Сейчас восстановлена одна из пяти поврежденных опор и завезены все необходимые материалы, включая дизельные электростанции. Пока в Тайлакова электричество подается по графику: с 07:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00.

В деревне постоянно проживают порядка 20 человек. Для проведения работ по устранению повреждений было направлено 28 специалистов и 13 единиц техники.

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В Сургутском районе ХМАО прошел сильный шторм, повредивший пять опор ЛЭП на Тайлаковском месторождении. В результате буйства стихии деревня Тайлакова осталась полностью без электричества, сообщили в мэрии. «В результате стихии на Тайлаковском месторождении было повреждено пять опор линии электропередачи, от которых подается электричество в деревню Тайлакова. Деревня временно осталась без света», — написано на сайте ведомства. Специалисты экстренных служб уже работают над устранением последствий шторма. Сейчас восстановлена одна из пяти поврежденных опор и завезены все необходимые материалы, включая дизельные электростанции. Пока в Тайлакова электричество подается по графику: с 07:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00. В деревне постоянно проживают порядка 20 человек. Для проведения работ по устранению повреждений было направлено 28 специалистов и 13 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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