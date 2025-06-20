Житель Нижневартовска преследовал девушек на рынке и угрожал им расправой

В Нижневартовске (ХМАО) на рынке «Сибирский Балаган» мужчина преследовал двух молодых девушек, оскорбляя и крича непристойные предложения. По словам вартовчанок, после того как за них заступились прохожие, мужчина снова догнал их и угрожал расправой.
«Мужчина лет 45–50 начал говорить нецензурные оскорбления. Мы с подругой молча прошли мимо, ничего не ответив. Тогда мужчина начал кричать нам вслед… Ускорили шаг – идет за нами. Мы начали бежать — он побежал за нами… Мы забежали в бутик, попросили помощи у мужчин, мужчины сказали, чтобы мы не переживали и шли дальше, они поговорят с ним… Вышли с рынка и увидели опять этого мужчину, он начал нам кричать в след, что «перережет нам глотки»» — написала одна из вартовчанок в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
Она добавила, что, по словам продавщиц, это не первый такой случай – ранее этот мужчина приставал к девочкам-подросткам, заманивая тем, что якобы не может найти какой-либо магазин на рынке. При этом вартовчанин был трезв. Девушка также описала его приметы: «Был одет в красную кофту, синие джинсы, полулысый». В ГУ МВД России по ХМАО URA.RU сообщили, что заявлений по этому поводу не поступало, однако обращение зарегистрировано, будет проведена проверка.
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