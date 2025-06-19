Самые низкие цены на бензин в ХМАО зафиксированы в Мегионе, Нягани и Нижневартовске. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничных цен на топливо, представленные департаментом экономического развития Югры.
«По результатам еженедельного наблюдения бензин марки АИ-92 в Мегионе стоит 50,66 рубля за литр, в Нягани — 53,13 рубля, а в Нижневартовске — 54,19 рубля. Также Мегион удерживает минимальную цену на АИ-95 — 53,74 рубля», — сообщили в ведомстве.
Аналогичные тенденции наблюдаются и по другим видам топлива. В Урае самый дешевый АИ-98 — 69,95 рубля за литр. В Нягани дизельное топливо обходится в 71,08 рубля, в Мегионе — 71,98 рубля. Самые высокие цены на большинство видов топлива в Нефтеюганске: например, дизель там стоит 85,96 рубля, а АИ-95 — 66,57 рубля.
Рейтинг городов ХМАО по стоимости топлива на 20 июня 2025 года:
Бензин АИ-92 (по возрастанию):
- Мегион — 50,66 руб./л
- Нягань — 53,13 руб./л
- Нижневартовск — 54,19 руб./л
- Сургут — 55,74 руб./л
- Когалым — 56,42 руб./л
- Ханты-Мансийск — 57,09 руб./л
- Лангепас — 57,15 руб./л
- Нефтеюганск — 59,99 руб./л
Бензин АИ-95 (по возрастанию):
- Мегион — 53,74 руб./л
- Нягань — 57 руб./л
- Нижневартовск — 58,18 руб./л
- Сургут — 59,95 руб./л
- Ханты-Мансийск — 62,40 руб./л
- Лангепас — 63 руб./л
- Когалым — 63,07 руб./л
- Нефтеюганск — 66,57 руб./л
Бензин АИ-98 (по возрастанию):
- Урай — 69,95 руб./л
- Нефтеюганск — 76,62 руб./л
- Сургут — 77,50 руб./л
- Нижневартовск — 80 руб./л
Дизельное топливо (по возрастанию):
- Нягань — 71,08 руб./л
- Мегион — 71,98 руб./л
- Нижневартовск — 73,65 руб./л
- Сургут — 75,86 руб./л
- Ханты-Мансийск — 76,52 руб./л
- Лангепас — 76,65 руб./л
- Когалым — 77,55 руб./л
- Нефтеюганск — 85,96 руб./л
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