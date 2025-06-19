19 июня 2025

Власти ХМАО назвали города с самым дешевым бензином. Инфографика

Самый дешевый бензин ХМАО продают в Нижневартовске, Мегионе и Нягани
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самый дешевый бензин в ХМАО продают в Мегионе
Самый дешевый бензин в ХМАО продают в Мегионе Фото:

Самые низкие цены на бензин в ХМАО зафиксированы в Мегионе, Нягани и Нижневартовске. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничных цен на топливо, представленные департаментом экономического развития Югры.

«По результатам еженедельного наблюдения бензин марки АИ-92 в Мегионе стоит 50,66 рубля за литр, в Нягани — 53,13 рубля, а в Нижневартовске — 54,19 рубля. Также Мегион удерживает минимальную цену на АИ-95 — 53,74 рубля», — сообщили в ведомстве.

Аналогичные тенденции наблюдаются и по другим видам топлива. В Урае самый дешевый АИ-98 — 69,95 рубля за литр. В Нягани дизельное топливо обходится в 71,08 рубля, в Мегионе — 71,98 рубля. Самые высокие цены на большинство видов топлива в Нефтеюганске: например, дизель там стоит 85,96 рубля, а АИ-95 — 66,57 рубля.

Рейтинг городов ХМАО по стоимости топлива на 20 июня 2025 года:

Бензин АИ-92 (по возрастанию):

  1. Мегион — 50,66 руб./л
  2. Нягань — 53,13 руб./л
  3. Нижневартовск — 54,19 руб./л
  4. Сургут — 55,74 руб./л
  5. Когалым — 56,42 руб./л
  6. Ханты-Мансийск — 57,09 руб./л
  7. Лангепас — 57,15 руб./л
  8. Нефтеюганск — 59,99 руб./л

Бензин АИ-95 (по возрастанию):

  1. Мегион — 53,74 руб./л
  2. Нягань — 57 руб./л
  3. Нижневартовск — 58,18 руб./л
  4. Сургут — 59,95 руб./л
  5. Ханты-Мансийск — 62,40 руб./л
  6. Лангепас — 63 руб./л
  7. Когалым — 63,07 руб./л
  8. Нефтеюганск — 66,57 руб./л

Бензин АИ-98 (по возрастанию):

  1. Урай — 69,95 руб./л
  2. Нефтеюганск — 76,62 руб./л
  3. Сургут — 77,50 руб./л
  4. Нижневартовск — 80 руб./л

Дизельное топливо (по возрастанию):

  1. Нягань — 71,08 руб./л
  2. Мегион — 71,98 руб./л
  3. Нижневартовск — 73,65 руб./л
  4. Сургут — 75,86 руб./л
  5. Ханты-Мансийск — 76,52 руб./л
  6. Лангепас — 76,65 руб./л
  7. Когалым — 77,55 руб./л
  8. Нефтеюганск — 85,96 руб./л

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самые низкие цены на бензин в ХМАО зафиксированы в Мегионе, Нягани и Нижневартовске. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничных цен на топливо, представленные департаментом экономического развития Югры. «По результатам еженедельного наблюдения бензин марки АИ-92 в Мегионе стоит 50,66 рубля за литр, в Нягани — 53,13 рубля, а в Нижневартовске — 54,19 рубля. Также Мегион удерживает минимальную цену на АИ-95 — 53,74 рубля», — сообщили в ведомстве. Аналогичные тенденции наблюдаются и по другим видам топлива. В Урае самый дешевый АИ-98 — 69,95 рубля за литр. В Нягани дизельное топливо обходится в 71,08 рубля, в Мегионе — 71,98 рубля. Самые высокие цены на большинство видов топлива в Нефтеюганске: например, дизель там стоит 85,96 рубля, а АИ-95 — 66,57 рубля. Рейтинг городов ХМАО по стоимости топлива на 20 июня 2025 года: Бензин АИ-92 (по возрастанию): Бензин АИ-95 (по возрастанию): Бензин АИ-98 (по возрастанию): Дизельное топливо (по возрастанию):
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...