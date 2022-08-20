Сенатор из ХМАО заявил о шантаже со стороны бывшей жены

21 августа 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Бывшая жена обвиняла Эдуарда Исакова в отречении от дочери Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков заявил о шантаже со стороны бывшей жены Натальи Томенчук, которая прежде обвиняла его в отречении от дочери. Поводом стал скандал вокруг их общего ребенка — 25-летней Дианы, публично осудившей российскую спецоперацию на Украине. Своей позицией он поделился с корреспондентом URA.RU. «Моя бывшая супруга — скандальная, агрессивная женщина и большая фантазерка. Задайтесь вопросом: почему Диана сбежала от матери в 16 лет и жила с моей семьей последние годы школы? Почему Диана жила последние пять лет в моем доме, а не с мамой? И сейчас, когда я попросил дочь уйти и начать самостоятельную жизнь, она не пошла к матери», — поделился Исаков. Сенатор уточнил, что после его переезда в Москву бывшая супруга тоже перебралась в столицу. «С этого времени она шантажирует меня, что пойдет в ток-шоу и будет жаловаться на всю страну, как я мало помогаю дочери. Она считает, что я должен обеспечивать и дочь, которой 25 лет, и саму ее, потому что «нормальные мужчины содержат бывших жен», — отметил он. Спорным моментом в отношениях сенатора с экс-женой и дочерью стала недвижимость. «Наталья обманом переписала долю Дианы в двухкомнатной квартире, которую я получил за свои спортивные заслуги и оставил дочери. Диана не могла там жить, потому что мама квартиру сдавала. Другая доля принадлежала мне, я отдал ее дочери. Деньги с продажи квартиры Диане пришлось с матерью разделить», — поделился сенатор. Деньги были потрачены. «Теперь Наталья говорит, что я обязан купить еще одну квартиру дочери, желательно в Москве. У меня таких финансовых средств нет, я воспитываю еще троих детей», — сообщил Исаков. Он добавил, что ему приходится выносить личную информацию на всеобщее обозрение. «Выхода нет. Отвечаю на клевету моей бывшей жены и старшей дочери», — уточнил сенатор. Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Экс-жена сенатора Наталья Томенчук осудила бывшего супруга за отречение от их общей дочери. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков заявил о шантаже со стороны бывшей жены Натальи Томенчук, которая прежде обвиняла его в отречении от дочери. Поводом стал скандал вокруг их общего ребенка — 25-летней Дианы, публично осудившей российскую спецоперацию на Украине. Своей позицией он поделился с корреспондентом URA.RU. «Моя бывшая супруга — скандальная, агрессивная женщина и большая фантазерка. Задайтесь вопросом: почему Диана сбежала от матери в 16 лет и жила с моей семьей последние годы школы? Почему Диана жила последние пять лет в моем доме, а не с мамой? И сейчас, когда я попросил дочь уйти и начать самостоятельную жизнь, она не пошла к матери», — поделился Исаков. Сенатор уточнил, что после его переезда в Москву бывшая супруга тоже перебралась в столицу. «С этого времени она шантажирует меня, что пойдет в ток-шоу и будет жаловаться на всю страну, как я мало помогаю дочери. Она считает, что я должен обеспечивать и дочь, которой 25 лет, и саму ее, потому что «нормальные мужчины содержат бывших жен», — отметил он. Спорным моментом в отношениях сенатора с экс-женой и дочерью стала недвижимость. «Наталья обманом переписала долю Дианы в двухкомнатной квартире, которую я получил за свои спортивные заслуги и оставил дочери. Диана не могла там жить, потому что мама квартиру сдавала. Другая доля принадлежала мне, я отдал ее дочери. Деньги с продажи квартиры Диане пришлось с матерью разделить», — поделился сенатор. Деньги были потрачены. «Теперь Наталья говорит, что я обязан купить еще одну квартиру дочери, желательно в Москве. У меня таких финансовых средств нет, я воспитываю еще троих детей», — сообщил Исаков. Он добавил, что ему приходится выносить личную информацию на всеобщее обозрение. «Выхода нет. Отвечаю на клевету моей бывшей жены и старшей дочери», — уточнил сенатор. Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Экс-жена сенатора Наталья Томенчук осудила бывшего супруга за отречение от их общей дочери. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима.