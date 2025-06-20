В ХМАО названы самые частые причины пожаров

В ХМАО в текущем году более чем в 50% случаев причиной пожаров является неправильная эксплуатация электроприборов. Такие данные озвучили за первые пять месяцев 2025 года в окружном Управлении МЧС.
«С января по май в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре зарегистрировано 765 пожаров. Основная причина — нарушение эксплуатации электроприборов, 53,1%», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Также в 23,1% случаев пожар возникает из-за неосторожного обращения с огнем, неисправность печей становится причиной возгораний в 14,8% случаев, а поджоги — 4,7%. Чаще всего пожары фиксируются в жилом секторе — 55%, где преобладают возгорания жилых домов. Неутешительная статистика показывает рост числа погибших на пожарах детей в Югре — если в прошлом году за указанный период таких случаев не было, то в текущем году на пожаре погибло три ребенка.
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