20 июня 2025

В ХМАО названы самые частые причины пожаров

Более половины пожаров в ХМАО происходят из-за электроприборов
© Служба новостей «URA.RU»
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В МЧС подвели итоги по пожарам с января по май 2025 года
В МЧС подвели итоги по пожарам с января по май 2025 года Фото:

В ХМАО в текущем году более чем в 50% случаев причиной пожаров является неправильная эксплуатация электроприборов. Такие данные озвучили за первые пять месяцев 2025 года в окружном Управлении МЧС.

«С января по май в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре зарегистрировано 765 пожаров. Основная причина — нарушение эксплуатации электроприборов, 53,1%», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Также в 23,1% случаев пожар возникает из-за неосторожного обращения с огнем, неисправность печей становится причиной возгораний в 14,8% случаев, а поджоги — 4,7%. Чаще всего пожары фиксируются в жилом секторе — 55%, где преобладают возгорания жилых домов. Неутешительная статистика показывает рост числа погибших на пожарах детей в Югре — если в прошлом году за указанный период таких случаев не было, то в текущем году на пожаре погибло три ребенка.

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В ХМАО в текущем году более чем в 50% случаев причиной пожаров является неправильная эксплуатация электроприборов. Такие данные озвучили за первые пять месяцев 2025 года в окружном Управлении МЧС. «С января по май в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре зарегистрировано 765 пожаров. Основная причина — нарушение эксплуатации электроприборов, 53,1%», — сообщается в telegram-канале ведомства. Также в 23,1% случаев пожар возникает из-за неосторожного обращения с огнем, неисправность печей становится причиной возгораний в 14,8% случаев, а поджоги — 4,7%. Чаще всего пожары фиксируются в жилом секторе — 55%, где преобладают возгорания жилых домов. Неутешительная статистика показывает рост числа погибших на пожарах детей в Югре — если в прошлом году за указанный период таких случаев не было, то в текущем году на пожаре погибло три ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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