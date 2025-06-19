19 июня 2025

В Нижневартовске дополнительные доходы бюджета направят семьям участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске скорректировали бюджет в сторону увеличения
В Нижневартовске скорректировали бюджет в сторону увеличения Фото:

Власти Нижневартовска (ХМАО) намерены направить почти 52 миллиона рублей из дополнительных доходов местной казны на помощь семьям бойцов спецоперации. Решение принято на заседании городской думы сегодня.

«Расходы бюджета города скорректированы в сторону увеличения на сумму 582 миллионов рублей», — сообщил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Уточняется, что средства будет распределены в том числе на социальные программы.

Около около 52 миллионов рублей будет направлено на единовременные выплаты одному из членов семей отдельных категорий граждан, принимавших участие в специальной военной операции, в случае их гибели. Это следует из пояснительной записки к заседанию местной думы. Также эти деньги помогут компенсировать перевозчикам затраты на бесплатный проезд детям бойцов СВО.

Самые крупные расходы коснутся безопасности и дорог. Порядка 189 миллионов рублей власти города хотят направить на профилактику правонарушений и терроризма. Около 148 миллионов рублей выделят дополнительно на дорожное хозяйство и благоустройство Нижневартовска.

Ранее URA.RU сообщало, что в этом году Нижневартовск получил от округа беспрецедентный транш на ремонт дорог. Сумма на эти цели превысит миллиард рублей.

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Власти Нижневартовска (ХМАО) намерены направить почти 52 миллиона рублей из дополнительных доходов местной казны на помощь семьям бойцов спецоперации. Решение принято на заседании городской думы сегодня. «Расходы бюджета города скорректированы в сторону увеличения на сумму 582 миллионов рублей», — сообщил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Уточняется, что средства будет распределены в том числе на социальные программы. Около около 52 миллионов рублей будет направлено на единовременные выплаты одному из членов семей отдельных категорий граждан, принимавших участие в специальной военной операции, в случае их гибели. Это следует из пояснительной записки к заседанию местной думы. Также эти деньги помогут компенсировать перевозчикам затраты на бесплатный проезд детям бойцов СВО. Самые крупные расходы коснутся безопасности и дорог. Порядка 189 миллионов рублей власти города хотят направить на профилактику правонарушений и терроризма. Около 148 миллионов рублей выделят дополнительно на дорожное хозяйство и благоустройство Нижневартовска. Ранее URA.RU сообщало, что в этом году Нижневартовск получил от округа беспрецедентный транш на ремонт дорог. Сумма на эти цели превысит миллиард рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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