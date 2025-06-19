В Нижневартовске дополнительные доходы бюджета направят семьям участников СВО

Власти Нижневартовска (ХМАО) намерены направить почти 52 миллиона рублей из дополнительных доходов местной казны на помощь семьям бойцов спецоперации. Решение принято на заседании городской думы сегодня.
«Расходы бюджета города скорректированы в сторону увеличения на сумму 582 миллионов рублей», — сообщил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Уточняется, что средства будет распределены в том числе на социальные программы.
Около около 52 миллионов рублей будет направлено на единовременные выплаты одному из членов семей отдельных категорий граждан, принимавших участие в специальной военной операции, в случае их гибели. Это следует из пояснительной записки к заседанию местной думы. Также эти деньги помогут компенсировать перевозчикам затраты на бесплатный проезд детям бойцов СВО.
Самые крупные расходы коснутся безопасности и дорог. Порядка 189 миллионов рублей власти города хотят направить на профилактику правонарушений и терроризма. Около 148 миллионов рублей выделят дополнительно на дорожное хозяйство и благоустройство Нижневартовска.
Ранее URA.RU сообщало, что в этом году Нижневартовск получил от округа беспрецедентный транш на ремонт дорог. Сумма на эти цели превысит миллиард рублей.
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