20 июня 2025

В городе ХМАО из-за сильного дождя остановлено благоустройство в частном секторе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Работы продолжатся после восстановления погоды
Работы продолжатся после восстановления погоды Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) вечером 20 июня остановлено благоустройство территории возле водомата в микрорайоне «Черемушки». Как сообщил глава города Сергей Елишев, из-а обильных дождей грунт стал рыхлым, что осложняет работу техники.

«В связи с обильными осадками, начатые работы по планировке территории, прилегающей к водомату в микрорайоне „Черёмушки“, временно приостановлены. Из-за рыхлого грунта дальнейшее использование тяжелой техники для планировки в данный момент не представляется возможным», — сообщил Елишев в своем telegram-канале.

На участок уже доставили песок и асфальтовую крошку. После установления благоприятной погоду планируется укладка дорожных плит.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) вечером 20 июня остановлено благоустройство территории возле водомата в микрорайоне «Черемушки». Как сообщил глава города Сергей Елишев, из-а обильных дождей грунт стал рыхлым, что осложняет работу техники. «В связи с обильными осадками, начатые работы по планировке территории, прилегающей к водомату в микрорайоне „Черёмушки“, временно приостановлены. Из-за рыхлого грунта дальнейшее использование тяжелой техники для планировки в данный момент не представляется возможным», — сообщил Елишев в своем telegram-канале. На участок уже доставили песок и асфальтовую крошку. После установления благоприятной погоду планируется укладка дорожных плит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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