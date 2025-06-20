В Пыть-Яхе (ХМАО) вечером 20 июня остановлено благоустройство территории возле водомата в микрорайоне «Черемушки». Как сообщил глава города Сергей Елишев, из-а обильных дождей грунт стал рыхлым, что осложняет работу техники.
«В связи с обильными осадками, начатые работы по планировке территории, прилегающей к водомату в микрорайоне „Черёмушки“, временно приостановлены. Из-за рыхлого грунта дальнейшее использование тяжелой техники для планировки в данный момент не представляется возможным», — сообщил Елишев в своем telegram-канале.
На участок уже доставили песок и асфальтовую крошку. После установления благоприятной погоду планируется укладка дорожных плит.
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