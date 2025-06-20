Чиновник мэрии ХМАО предложил депутату вместе с ним пройти тест на полиграфе

Начальник управления по внутренней политике Урая Роман Хусаинов, которого депутат Леонард Насибуллин подвигнул к прохождению теста на детекторе лжи, предложил народному избраннику пройти полиграф вместе. Об этом URA.RU рассказал сам Хусаинов.
«Предлагаю Насибуллину также пройти полиграф и опубликовать результаты проверки. Вопросы к нему есть, но пусть он, как и обещал, сначала организует мероприятие», — сказал Хусаинов.
В ответ депутат заявил, что готов пройти тест только с одним условием — если ему предложат работу в администрации. «А так у меня нет коррупционных рисков, так как я нигде не работаю и не занимаю руководящих должностей», — заявил Насибуллин.
Ранее URA.RU писало, что Насибуллин предложил обязать всех чиновников мэрии пройти полиграф ради борьбы с коррупцией. Хусаинов первым принял вызов депутата и пообещал добровольно ответить на неудобные вопросы. Депутат даже согласился организовать поездку в Ханты?Мансийск, где есть необходимое оборудование.
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