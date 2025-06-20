Чиновник мэрии ХМАО предложил депутату вместе с ним пройти тест на полиграфе

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Чиновник Урая Хусаинов предложил депутату Насибуллину пройти с ним полиграф
Чиновник Урая Хусаинов предложил депутату Насибуллину пройти с ним полиграф Фото:

Начальник управления по внутренней политике Урая Роман Хусаинов, которого депутат Леонард Насибуллин подвигнул к прохождению теста на детекторе лжи, предложил народному избраннику пройти полиграф вместе. Об этом URA.RU рассказал сам Хусаинов.

«Предлагаю Насибуллину также пройти полиграф и опубликовать результаты проверки. Вопросы к нему есть, но пусть он, как и обещал, сначала организует мероприятие», — сказал Хусаинов.

В ответ депутат заявил, что готов пройти тест только с одним условием — если ему предложат работу в администрации. «А так у меня нет коррупционных рисков, так как я нигде не работаю и не занимаю руководящих должностей», — заявил Насибуллин.

Ранее URA.RU писало, что Насибуллин предложил обязать всех чиновников мэрии пройти полиграф ради борьбы с коррупцией. Хусаинов первым принял вызов депутата и пообещал добровольно ответить на неудобные вопросы. Депутат даже согласился организовать поездку в Ханты?Мансийск, где есть необходимое оборудование.

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Начальник управления по внутренней политике Урая Роман Хусаинов, которого депутат Леонард Насибуллин подвигнул к прохождению теста на детекторе лжи, предложил народному избраннику пройти полиграф вместе. Об этом URA.RU рассказал сам Хусаинов. «Предлагаю Насибуллину также пройти полиграф и опубликовать результаты проверки. Вопросы к нему есть, но пусть он, как и обещал, сначала организует мероприятие», — сказал Хусаинов. В ответ депутат заявил, что готов пройти тест только с одним условием — если ему предложат работу в администрации. «А так у меня нет коррупционных рисков, так как я нигде не работаю и не занимаю руководящих должностей», — заявил Насибуллин. Ранее URA.RU писало, что Насибуллин предложил обязать всех чиновников мэрии пройти полиграф ради борьбы с коррупцией. Хусаинов первым принял вызов депутата и пообещал добровольно ответить на неудобные вопросы. Депутат даже согласился организовать поездку в Ханты?Мансийск, где есть необходимое оборудование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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