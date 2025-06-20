20 июня 2025

В Нижневартовске на два дня из-за ремонта закроют проезд по улице

© Служба новостей «URA.RU»
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На дороге будут укладывать выравнивающий слой асфальта
На дороге будут укладывать выравнивающий слой асфальта Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 21 и 22 июня будет закрыт проезд от улиц Зимней до улицы Северной. Как сообщили власти города в соцсети, ограничения связаны с работами по выравниванию асфальта на участке.

«Подрядная организация в рамках выполнения работ по ремонту автомобильной дороги по улице 18' (от улицы Зимней до улицы Северной) планирует приступить к работе по обустройству выравнивающего слоя асфальта. В связи с этим 21 и 22 июня будет осуществлено полное перекрытие данного участка автомобильной дороги», — сообщается в telegram-канале властей города.

Уточняется, что при этом въезд и выезд автомобилей к предприятиям, находящимся в зоне работ, будет разрешен. Ограничения будут действовать с 7:00 до 19:00.

Ранее в Нижневартовске уже вводились аналогичные ограничения. Так 8 июня движение по улице Мусы Джалиля от улицы Омской до улицы Ленина было полностью закрыто на время укладки выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

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В Нижневартовске (ХМАО) 21 и 22 июня будет закрыт проезд от улиц Зимней до улицы Северной. Как сообщили власти города в соцсети, ограничения связаны с работами по выравниванию асфальта на участке. «Подрядная организация в рамках выполнения работ по ремонту автомобильной дороги по улице 18' (от улицы Зимней до улицы Северной) планирует приступить к работе по обустройству выравнивающего слоя асфальта. В связи с этим 21 и 22 июня будет осуществлено полное перекрытие данного участка автомобильной дороги», — сообщается в telegram-канале властей города. Уточняется, что при этом въезд и выезд автомобилей к предприятиям, находящимся в зоне работ, будет разрешен. Ограничения будут действовать с 7:00 до 19:00. Ранее в Нижневартовске уже вводились аналогичные ограничения. Так 8 июня движение по улице Мусы Джалиля от улицы Омской до улицы Ленина было полностью закрыто на время укладки выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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