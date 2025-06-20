В ХМАО на 45-м километре автодороги «Иртыш» утром 20 июня столкнулись грузовик и легковушка. За рулем последнего авто находился 72-летний водитель, он от полученных травм скончался на месте. Об трагедии сообщили в Госавтоинспекции округа.
«Сегодня, около 06:50 на 45 км автодороги „Иртыш“ в Ханты-Мансийском районе, 72-летний водитель „SKODA“ допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с „HINO“. В результате ДТП водитель „SKODA“ погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.
За рулем грузовика находился 66-летний водитель. Он получил травмы. Вместе с погибшим в иномарке югорчанином, находилась пассажирка, она также травмирована. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
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