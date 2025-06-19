Прокурор из ХМАО добился увольнения бывшего вице-мэра по утрате доверия

Прокурор Нижневартовска Александра Еременко через суд изменил формулировку увольнения бывшего и. о. вице?мэра по соцполитике Александра Федоруса на отставку по утрате доверия. Об этом URA.RU сообщила источник, знакомый с ходом дела.
«Нижневартовский суд удовлетворил иск прокурора частично. Его уволили по утрате доверия», — сообщил собеседник.
Изначально Федорус дважды покидал пост по собственному желанию: в январе 2024 года после вскрывшегося конфликта интересов и вновь весной того же года — уже на фоне скандала с завышенными ценами на школьное питание. Еще тогда прокуратура настаивала, что только увольнение по утрату доверия закроет для него путь на муниципальную службу.
По информации URA.RU бывший чиновник сейчас живет в Крыму и занимается бизнесом. В разговоре с журналистом агентства он отказался комментировать ситуацию.
Ранее URA.RU писало о подаче прокурором иска против Федоруса. Дело относилось к спорам, возникающим из трудовых правоотношений, а ответчиками выступали администрация Нижневартовска и сам экс?чиновник.
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