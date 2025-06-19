19 июня 2025

Прокурор из ХМАО добился увольнения бывшего вице-мэра по утрате доверия

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор Нижневартовска добился увольнения чиновника по негативным основаниям
Прокурор Нижневартовска добился увольнения чиновника по негативным основаниям Фото:

Прокурор Нижневартовска Александра Еременко через суд изменил формулировку увольнения бывшего и. о. вице?мэра по соцполитике Александра Федоруса на отставку по утрате доверия. Об этом URA.RU сообщила источник, знакомый с ходом дела.

«Нижневартовский суд удовлетворил иск прокурора частично. Его уволили по утрате доверия», — сообщил собеседник.

Изначально Федорус дважды покидал пост по собственному желанию: в январе 2024 года после вскрывшегося конфликта интересов и вновь весной того же года — уже на фоне скандала с завышенными ценами на школьное питание. Еще тогда прокуратура настаивала, что только увольнение по утрату доверия закроет для него путь на муниципальную службу.

По информации URA.RU бывший чиновник сейчас живет в Крыму и занимается бизнесом. В разговоре с журналистом агентства он отказался комментировать ситуацию.

Ранее URA.RU писало о подаче прокурором иска против Федоруса. Дело относилось к спорам, возникающим из трудовых правоотношений, а ответчиками выступали администрация Нижневартовска и сам экс?чиновник.

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Прокурор Нижневартовска Александра Еременко через суд изменил формулировку увольнения бывшего и. о. вице?мэра по соцполитике Александра Федоруса на отставку по утрате доверия. Об этом URA.RU сообщила источник, знакомый с ходом дела. «Нижневартовский суд удовлетворил иск прокурора частично. Его уволили по утрате доверия», — сообщил собеседник. Изначально Федорус дважды покидал пост по собственному желанию: в январе 2024 года после вскрывшегося конфликта интересов и вновь весной того же года — уже на фоне скандала с завышенными ценами на школьное питание. Еще тогда прокуратура настаивала, что только увольнение по утрату доверия закроет для него путь на муниципальную службу. По информации URA.RU бывший чиновник сейчас живет в Крыму и занимается бизнесом. В разговоре с журналистом агентства он отказался комментировать ситуацию. Ранее URA.RU писало о подаче прокурором иска против Федоруса. Дело относилось к спорам, возникающим из трудовых правоотношений, а ответчиками выступали администрация Нижневартовска и сам экс?чиновник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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