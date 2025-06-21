Кухарук и Собянин договорились о сотрудничестве на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Югры Руслан Кухарук и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и столицей. Об этом сообщает официальное сообщество властей в соцсети «Вконтакте».
«Правительство Югры и Правительство Москвы заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Губернатор округа Руслан Кухарук и мэр Москвы Сергей Собянин на полях Петербургского международного экономического форума», — передает сообщество в соцсети.
Соглашение подразумевает поставку товаров, производственной и сельскохозяйственной продукции, развитие туризма и организацию гастролей творческих коллективов. Поддержку малого и среднего предпринимательства, поиск бизнес-партнеров, развитие сети МФЦ, проведение совместных выставок, конференций и других мероприятий а также создание отечественных технологий.
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