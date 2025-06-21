21 июня 2025

Кухарук и Собянин договорились о сотрудничестве на ПМЭФ

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Кухарук и Собянин подписали соглашение о сотрудничестве между Югрой и Москвой
Кухарук и Собянин подписали соглашение о сотрудничестве между Югрой и Москвой Фото:

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Югры Руслан Кухарук и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и столицей. Об этом сообщает официальное сообщество властей в соцсети «Вконтакте».

«Правительство Югры и Правительство Москвы заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Губернатор округа Руслан Кухарук и мэр Москвы Сергей Собянин на полях Петербургского международного экономического форума», — передает сообщество в соцсети.

Соглашение подразумевает поставку товаров, производственной и сельскохозяйственной продукции, развитие туризма и организацию гастролей творческих коллективов. Поддержку малого и среднего предпринимательства, поиск бизнес-партнеров, развитие сети МФЦ, проведение совместных выставок, конференций и других мероприятий а также создание отечественных технологий.

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На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Югры Руслан Кухарук и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и столицей. Об этом сообщает официальное сообщество властей в соцсети «Вконтакте». «Правительство Югры и Правительство Москвы заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Губернатор округа Руслан Кухарук и мэр Москвы Сергей Собянин на полях Петербургского международного экономического форума», — передает сообщество в соцсети. Соглашение подразумевает поставку товаров, производственной и сельскохозяйственной продукции, развитие туризма и организацию гастролей творческих коллективов. Поддержку малого и среднего предпринимательства, поиск бизнес-партнеров, развитие сети МФЦ, проведение совместных выставок, конференций и других мероприятий а также создание отечественных технологий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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