Коренные жители пожаловались главе СК в ЯНАО на трудности рыбалки

Они попросили увеличить квоты на вылов и помочь с открытием места регистрации лодок Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Трое Коренных жителей во время встречи с главой следственного управления РФ по ЯНАО Андреем Егоровым попросили увеличить квоты на вылов рыбы на территории Ямальского района. Также они рассказали о трудностях оформления новых лодок из-за отсутствия в районе места регистрации, сообщает СК РФ по ЯНАО.

«Трое коренных жителей Ямальского района обратились на прием к Андрею Егорову с ходатайством об оказании им содействия на увеличение квоты на добычу (вылов) рыбы на территории Ямальского района и Обской губы. Также заявители сообщили об отсутствии на территории Ямальского района подразделения государственной инспекции по маломерным судам, что препятствует своевременной регистрации лодок и моторов к ним, необходимой в соответствии с законом», — рассказали в пресс-службе СК РФ ЯНАО.

Увеличить квоты жители попросили, потому что вылов рыбы — один из способов пропитания их многодетных семей. Андрей Егоров перенаправил их в департамент АПК ЯНАО и поручил своим подчиненным оказать содействие во взаимодействии между жителями и департаментом.

Ранее URA.RU сообщало, что Совет старейшин коренных жителей Ямальского полуострова попросили губернатора Дмитрия Артюхова учитывать интересы тундровиков во время реализации новых проектов ТЭК. Глава региона тогда пообещал помочь с этой проблемой.