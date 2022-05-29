Эрдоган пригрозил Греции

29 мая 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Эрдоган заявил, что не допустит недружественного отношения со стороны Греции Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Грецию о недопустимости недружественного отношения к своей стране. Он сказал, что сделает «все необходимое» с теми, кто считает Анкару своим врагом. «Мы друзья тем, кто дружит с нами. Но они должны хорошо знать, что мы сделаем все необходимое с теми, кто смотрит на нас, как на врага», — приводит слова Эрдогана газета Yeni Safak. Так он ответил на вопрос об отношениях с Грецией. Ранее глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавшуоглу обвинил Грецию в нарушении международных обязательств по демилитаризации островов в Эгейском море. Турция и Греция неоднократно оказывались на грани войны из-за спорного статуса островов. Страны не раз обвиняли друг друга в нарушении границ. Власти Греции недавно призвали США не продавать туркам истребители F-16.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Грецию о недопустимости недружественного отношения к своей стране. Он сказал, что сделает «все необходимое» с теми, кто считает Анкару своим врагом. «Мы друзья тем, кто дружит с нами. Но они должны хорошо знать, что мы сделаем все необходимое с теми, кто смотрит на нас, как на врага», — приводит слова Эрдогана газета Yeni Safak. Так он ответил на вопрос об отношениях с Грецией. Ранее глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавшуоглу обвинил Грецию в нарушении международных обязательств по демилитаризации островов в Эгейском море. Турция и Греция неоднократно оказывались на грани войны из-за спорного статуса островов. Страны не раз обвиняли друг друга в нарушении границ. Власти Греции недавно призвали США не продавать туркам истребители F-16.