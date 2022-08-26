Сенатор США назвал новую мировую «угрозу», равную России

27 августа 2022 в 10:05 Размер текста - 17 +

Турция является главной угрозой в восточном Средиземноморье, заявил Роберт Менендес Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Турция является такой же «угрозой» для мира, как и Россия. Такое заявление сделал председатель комитета по иностранным делам сената США Роберт Менендес в ходе выступления в Греции. «Я не мог придумать лучшего места, чем здесь, чтобы выразить свое мнение о вызовах, которые Россия, Китай и Турция создают на международном уровне. Мне не нужно никому в этой комнате говорить, что самой постоянной и непосредственной угрозой в восточном Средиземноморье по-прежнему остается Турция. Несмотря на то, что Турция является союзником по НАТО, Турция бросает вызов суверенитету Греции провокационными полетами в Эгейском море», — передает слова Менендеса греческая газета Kathimerini. Ранее в сенате США заявили, что Турция нарушает санкции Запада в отношении России, пишет RT. Бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер считает, что Турция скорее является союзником России, чем альянса, передает «Национальная служба новостей».

Турция является такой же «угрозой» для мира, как и Россия. Такое заявление сделал председатель комитета по иностранным делам сената США Роберт Менендес в ходе выступления в Греции. «Я не мог придумать лучшего места, чем здесь, чтобы выразить свое мнение о вызовах, которые Россия, Китай и Турция создают на международном уровне. Мне не нужно никому в этой комнате говорить, что самой постоянной и непосредственной угрозой в восточном Средиземноморье по-прежнему остается Турция. Несмотря на то, что Турция является союзником по НАТО, Турция бросает вызов суверенитету Греции провокационными полетами в Эгейском море», — передает слова Менендеса греческая газета Kathimerini. Ранее в сенате США заявили, что Турция нарушает санкции Запада в отношении России, пишет RT. Бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер считает, что Турция скорее является союзником России, чем альянса, передает «Национальная служба новостей».