28 августа 2022
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26 августа 2022

Жители ЯНАО собирают ягоды корзинами и ведрами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение губернатором ХМАО Комаровой площадки дневного пребывания для детей и этнографического музея. Лянтор, морошка, брусника, лесная ягода, голубика
Ямальцы делятся снимками в соцсетях (архивное фото) Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) делятся в соцсетях фотографиями ягод, которые собирают ведрами и корзинами. На снимках запечатлена брусника и черника.

«Как обстоят дела с ягодами? Чем в этом году угощает нас тундра?» — написано в посте на странице администрации Нового Уренгоя в соцсети «ВКонтакте».

К публикации приложены фотографии местных жителей. В комментариях пользователи также выкладывают «ягодные» снимки.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ямало-Ненецкого автономного округа делятся фотографиями собранной морошки. Посты они размещают в социальных сетях.

Бруснику собирают ведрами
Ягоды, собранные в тундре

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Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) делятся в соцсетях фотографиями ягод, которые собирают ведрами и корзинами. На снимках запечатлена брусника и черника. «Как обстоят дела с ягодами? Чем в этом году угощает нас тундра?» — написано в посте на странице администрации Нового Уренгоя в соцсети «ВКонтакте». К публикации приложены фотографии местных жителей. В комментариях пользователи также выкладывают «ягодные» снимки. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ямало-Ненецкого автономного округа делятся фотографиями собранной морошки. Посты они размещают в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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