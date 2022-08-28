Жители ЯНАО собирают ягоды корзинами и ведрами. Фото

29 августа 2022 в 03:44 Размер текста - 17 +

Ямальцы делятся снимками в соцсетях (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) делятся в соцсетях фотографиями ягод, которые собирают ведрами и корзинами. На снимках запечатлена брусника и черника. «Как обстоят дела с ягодами? Чем в этом году угощает нас тундра?» — написано в посте на странице администрации Нового Уренгоя в соцсети «ВКонтакте». К публикации приложены фотографии местных жителей. В комментариях пользователи также выкладывают «ягодные» снимки. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ямало-Ненецкого автономного округа делятся фотографиями собранной морошки. Посты они размещают в социальных сетях. Бруснику собирают ведрами Елена Останина, «ВКонтакте» Ягоды, собранные в тундре Юлия Арестова, Екатерина Рытова, «ВКонтакте»

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) делятся в соцсетях фотографиями ягод, которые собирают ведрами и корзинами. На снимках запечатлена брусника и черника. «Как обстоят дела с ягодами? Чем в этом году угощает нас тундра?» — написано в посте на странице администрации Нового Уренгоя в соцсети «ВКонтакте». К публикации приложены фотографии местных жителей. В комментариях пользователи также выкладывают «ягодные» снимки. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ямало-Ненецкого автономного округа делятся фотографиями собранной морошки. Посты они размещают в социальных сетях.