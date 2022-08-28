Ямальцы делятся снимками в соцсетях (архивное фото)
Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) делятся в соцсетях фотографиями ягод, которые собирают ведрами и корзинами. На снимках запечатлена брусника и черника.
«Как обстоят дела с ягодами? Чем в этом году угощает нас тундра?» — написано в посте на странице администрации Нового Уренгоя в соцсети «ВКонтакте».
К публикации приложены фотографии местных жителей. В комментариях пользователи также выкладывают «ягодные» снимки.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ямало-Ненецкого автономного округа делятся фотографиями собранной морошки. Посты они размещают в социальных сетях.
Бруснику собирают ведрами
Ягоды, собранные в тундре
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