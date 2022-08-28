28 августа 2022
27 августа 2022

Тюменцев предупредили об опасной погоде

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области, дорога, туман
Водителей предупредили о плохой видимости на дорогах Фото:

Сильный туман и грозы ожидаются в Тюменской области 30 августа. Об этом на своем сайте сообщает тюменский Гидрометцентр.

«С 23:00 29 августа до 8:00 30 августа в отдельных районах Тюменской области ожидается туман, с ухудшением видимости до 200 метров. С 8:00 до 20:00 в северных районах области местами гроза», — сообщает тюменский Гидрометцентр.

В условиях тумана водителям рекомендуют быть предельно внимательными на дороге. Из-за этого природного явления автомобилистам становится сложнее оценивать расстояние до других объектов — они кажутся более далекими, чем на самом деле.

В подобных ситуациях стоит выбирать скорость движения с учетом обстановки. Также не пренебрегать использованием противотуманных фар.

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Сильный туман и грозы ожидаются в Тюменской области 30 августа. Об этом на своем сайте сообщает тюменский Гидрометцентр. «С 23:00 29 августа до 8:00 30 августа в отдельных районах Тюменской области ожидается туман, с ухудшением видимости до 200 метров. С 8:00 до 20:00 в северных районах области местами гроза», — сообщает тюменский Гидрометцентр. В условиях тумана водителям рекомендуют быть предельно внимательными на дороге. Из-за этого природного явления автомобилистам становится сложнее оценивать расстояние до других объектов — они кажутся более далекими, чем на самом деле. В подобных ситуациях стоит выбирать скорость движения с учетом обстановки. Также не пренебрегать использованием противотуманных фар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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