Тюменцев предупредили об опасной погоде

29 августа 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

Водителей предупредили о плохой видимости на дорогах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сильный туман и грозы ожидаются в Тюменской области 30 августа. Об этом на своем сайте сообщает тюменский Гидрометцентр. «С 23:00 29 августа до 8:00 30 августа в отдельных районах Тюменской области ожидается туман, с ухудшением видимости до 200 метров. С 8:00 до 20:00 в северных районах области местами гроза», — сообщает тюменский Гидрометцентр. В условиях тумана водителям рекомендуют быть предельно внимательными на дороге. Из-за этого природного явления автомобилистам становится сложнее оценивать расстояние до других объектов — они кажутся более далекими, чем на самом деле. В подобных ситуациях стоит выбирать скорость движения с учетом обстановки. Также не пренебрегать использованием противотуманных фар.

Сильный туман и грозы ожидаются в Тюменской области 30 августа. Об этом на своем сайте сообщает тюменский Гидрометцентр. «С 23:00 29 августа до 8:00 30 августа в отдельных районах Тюменской области ожидается туман, с ухудшением видимости до 200 метров. С 8:00 до 20:00 в северных районах области местами гроза», — сообщает тюменский Гидрометцентр. В условиях тумана водителям рекомендуют быть предельно внимательными на дороге. Из-за этого природного явления автомобилистам становится сложнее оценивать расстояние до других объектов — они кажутся более далекими, чем на самом деле. В подобных ситуациях стоит выбирать скорость движения с учетом обстановки. Также не пренебрегать использованием противотуманных фар.