В ЯНАО мэрия ответила жителям, жалующимся на строительный шум

30 августа 2022 в 03:25 Размер текста - 17 +

Власти пояснили, что работы по благоустройству не попадают под действие «закона о тишине» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Лабытнанги ответила горожанам, пожаловавшимся на строительный шум. Работы по благоустройству города не попадают под действие закона ЯНАО «Об обеспечении тишины и покоя», сообщила пресс-служба администрации Лабытнанги корреспонденту URA.RU. «Выполнение работ по благоустройству не нормируется временем. Подрядная организация вправе самостоятельно определять режим работы трудовых бригад», — пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе городской администрации со ссылкой на пункт 4 окружного закона. Также в администрации обращают внимание горожан на то, что лето в ЯНАО короткое и подрядчик стремится закончить работы до начала затяжных дождей. Сейчас благоустройство идет согласно графику. Ранее URA.RU рассказало, что житель Лабытнанги пожаловался в соцсети на строительный шум в неурочное время. В комментариях к посту многие пользователи его не поддержали.

Мэрия Лабытнанги ответила горожанам, пожаловавшимся на строительный шум. Работы по благоустройству города не попадают под действие закона ЯНАО «Об обеспечении тишины и покоя», сообщила пресс-служба администрации Лабытнанги корреспонденту URA.RU. «Выполнение работ по благоустройству не нормируется временем. Подрядная организация вправе самостоятельно определять режим работы трудовых бригад», — пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе городской администрации со ссылкой на пункт 4 окружного закона. Также в администрации обращают внимание горожан на то, что лето в ЯНАО короткое и подрядчик стремится закончить работы до начала затяжных дождей. Сейчас благоустройство идет согласно графику. Ранее URA.RU рассказало, что житель Лабытнанги пожаловался в соцсети на строительный шум в неурочное время. В комментариях к посту многие пользователи его не поддержали.