29 августа 2022
28 августа 2022

В ЯНАО мэрия ответила жителям, жалующимся на строительный шум

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , сквер, парк, рабочий, благоустройство, строительство, стройка, общественное пространство
Власти пояснили, что работы по благоустройству не попадают под действие «закона о тишине» Фото:

Мэрия Лабытнанги ответила горожанам, пожаловавшимся на строительный шум. Работы по благоустройству города не попадают под действие закона ЯНАО «Об обеспечении тишины и покоя», сообщила пресс-служба администрации Лабытнанги корреспонденту URA.RU.

«Выполнение работ по благоустройству не нормируется временем. Подрядная организация вправе самостоятельно определять режим работы трудовых бригад», — пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе городской администрации со ссылкой на пункт 4 окружного закона.

Также в администрации обращают внимание горожан на то, что лето в ЯНАО короткое и подрядчик стремится закончить работы до начала затяжных дождей. Сейчас благоустройство идет согласно графику.

Ранее URA.RU рассказало, что житель Лабытнанги пожаловался в соцсети на строительный шум в неурочное время. В комментариях к посту многие пользователи его не поддержали.

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Мэрия Лабытнанги ответила горожанам, пожаловавшимся на строительный шум. Работы по благоустройству города не попадают под действие закона ЯНАО «Об обеспечении тишины и покоя», сообщила пресс-служба администрации Лабытнанги корреспонденту URA.RU. «Выполнение работ по благоустройству не нормируется временем. Подрядная организация вправе самостоятельно определять режим работы трудовых бригад», — пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе городской администрации со ссылкой на пункт 4 окружного закона. Также в администрации обращают внимание горожан на то, что лето в ЯНАО короткое и подрядчик стремится закончить работы до начала затяжных дождей. Сейчас благоустройство идет согласно графику. Ранее URA.RU рассказало, что житель Лабытнанги пожаловался в соцсети на строительный шум в неурочное время. В комментариях к посту многие пользователи его не поддержали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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