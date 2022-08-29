В школу в Тюмени набрали рекордные 40 первых классов

1 сентября в школу №92 придут 1 342 первоклассника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школа №92 в Тюмени установила рекорд по приему учащихся: 1 сентября за парты сядут 1 342 первоклассника. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области. Детей распределили в 40 классов.

«Лидером по приему первоклассников в новом учебном году стала школа №92 Тюмени. Туда приняты 1 342 человека», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Как пояснил агентству директор образовательного учреждения Юрий Карнаухов, детей распределили в 40 классов, в трех корпусах школы. По 10, 23 и 7 первых классов соответственно.

«В классах будет по 30-34 ребенка. Мы принимаем детей, проживающих в микрорайоне, который активно строится. Это беда всей страны. Когда построят новые школы ситуация изменится. Пока приходится обучать в две смены», — рассказал URA.RU директор школы №92.

Второй по числу набранных первоклассников в регионе стала городская школа №65. Туда зачислили 996 детей. А вот самой малонаселенной оказалась Малоуватская начальная школа в Вагайском районе. Туда 1 сентября придут всего двое первоклашек.