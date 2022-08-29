Жители города в ЯНАО поделились необычной находкой. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тарко-Сале (ЯНАО) нашли поляну с игрушками для взрослых. Об этом сообщается в сообществе «ВКонтакте».

«Ездили вчера по грибы и наткнулись на такое зрелище. Это что город чудес у нас?», — пишут очевидцы в группе «ВКонтакте» «Сплетни Тарко-Сале».

Ранее URA.RU рассказывало, что в магазинах «Л’Этуаль» в ЯНАО допустили выкладку на витрины интимной косметики и секс-игрушек после того, как они поступят в торговые точки региона. Можно будет приобрести лично или заказать доставку курьером.