29 августа 2022

Грибники в ЯНАО нашли игрушки для взрослых в лесу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лес. Тюмень, лес
Жители города в ЯНАО поделились необычной находкой. Фото:

Жители Тарко-Сале (ЯНАО) нашли поляну с игрушками для взрослых. Об этом сообщается в сообществе «ВКонтакте».

«Ездили вчера по грибы и наткнулись на такое зрелище. Это что город чудес у нас?», — пишут очевидцы в группе «ВКонтакте» «Сплетни Тарко-Сале».

Ранее URA.RU рассказывало, что в магазинах «Л’Этуаль» в ЯНАО допустили выкладку на витрины интимной косметики и секс-игрушек после того, как они поступят в торговые точки региона. Можно будет приобрести лично или заказать доставку курьером.

Жители поделились фотографией странной находки в лесу.

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Жители Тарко-Сале (ЯНАО) нашли поляну с игрушками для взрослых. Об этом сообщается в сообществе «ВКонтакте». «Ездили вчера по грибы и наткнулись на такое зрелище. Это что город чудес у нас?», — пишут очевидцы в группе «ВКонтакте» «Сплетни Тарко-Сале». Ранее URA.RU рассказывало, что в магазинах «Л’Этуаль» в ЯНАО допустили выкладку на витрины интимной косметики и секс-игрушек после того, как они поступят в торговые точки региона. Можно будет приобрести лично или заказать доставку курьером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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