13 июля 2022

В сети «Л’Этуаль» в ЯНАО допустили продажу секс-товаров с витрины

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый магазин парфюмерии и косметики сети «Л'Этуаль» в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, лэтуаль, летуаль
На данный момент, товары для взрослых можно заказать офлайн. Фото:

В магазинах «Л’Этуаль» в ЯНАО допустили выкладку на витрины интимной косметики и секс-игрушек после того, как они поступят в торговые точки региона. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители торговой сети.

«Скорее всего ассортимент будет представлен на полках магазина, нам пока что это неизвестно», — рассказали в одном из магазинов Нового Уренгоя. При этом официально данную информацию на горячей линии сети не подтвердили и не опровергли.

«На территории ЯНАО товар будет в продаже в магазинах с 28 июля. Можно будет приобрести лично или заказать доставку курьером», — сообщили собеседники агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в других регионах «Л’Этуаль» организует в магазинах специальные зоны «18+», где будет представлен ассортимент «только для взрослых». На сайте торговой сети уже сейчас можно заказать данные товары в разделе «Сексуальное здоровье».

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В магазинах «Л’Этуаль» в ЯНАО допустили выкладку на витрины интимной косметики и секс-игрушек после того, как они поступят в торговые точки региона. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители торговой сети. «Скорее всего ассортимент будет представлен на полках магазина, нам пока что это неизвестно», — рассказали в одном из магазинов Нового Уренгоя. При этом официально данную информацию на горячей линии сети не подтвердили и не опровергли. «На территории ЯНАО товар будет в продаже в магазинах с 28 июля. Можно будет приобрести лично или заказать доставку курьером», — сообщили собеседники агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в других регионах «Л’Этуаль» организует в магазинах специальные зоны «18+», где будет представлен ассортимент «только для взрослых». На сайте торговой сети уже сейчас можно заказать данные товары в разделе «Сексуальное здоровье».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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