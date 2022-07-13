На данный момент, товары для взрослых можно заказать офлайн. Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В магазинах «Л’Этуаль» в ЯНАО допустили выкладку на витрины интимной косметики и секс-игрушек после того, как они поступят в торговые точки региона. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители торговой сети.

«Скорее всего ассортимент будет представлен на полках магазина, нам пока что это неизвестно», — рассказали в одном из магазинов Нового Уренгоя. При этом официально данную информацию на горячей линии сети не подтвердили и не опровергли.

«На территории ЯНАО товар будет в продаже в магазинах с 28 июля. Можно будет приобрести лично или заказать доставку курьером», — сообщили собеседники агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в других регионах «Л’Этуаль» организует в магазинах специальные зоны «18+», где будет представлен ассортимент «только для взрослых». На сайте торговой сети уже сейчас можно заказать данные товары в разделе «Сексуальное здоровье».