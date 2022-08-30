30 августа 2022
29 августа 2022

Работу в ЯНАО нашли более 100 медиков

© Служба новостей «URA.RU»
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По программе «Врачи, нужные Ямалу» власти готовы заплатить специалисту миллион рублей Фото:

С начала 2022 года в ЯНАО по программе «Врачи, нужные Ямалу» прибыли 12 квалифицированных специалистов. Всего за год к работе приступило более 100 медиков благодаря различным программам, сообщает департамент здравоохранения ЯНАО.

«Благодаря программе „Врачи, нужные Ямалу“ в этом году в больницах региона к работе приступили порядка десяти врачей дефицитных специальностей. Кардиологи трудоустроены в Надымскую и Ноябрьскую больницы, педиатр и сразу два акушера-гинеколога появились в Муравленко, врач-онколог в Лабытнанги», — говорится в сообщении ведомства.

По условиям программы врачи получат выплаты в один миллион рублей двумя частями: 500 тысяч рублей при трудоустройстве, столько же — спустя два года. Обязательным условием является работа в медучреждении округа не менее пяти лет.

Как уточнили в правительстве ЯНАО, с первого дня работы медики получают максимальную «северную» надбавку к зарплате. Также по поручению президента РФ, медикам первичного звена предоставляется служебное жилье, которое впоследствии разрешено оформлять в собственность.

Ранее URA.RU сообщало, что иностранные студенты могут получить гражданство России и трудоустроиться на Ямале. Медики в округе очень нужны, после завершения обучения молодых специалистов ждут в ямальских клиниках и помогут с оформлением документов.

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С начала 2022 года в ЯНАО по программе «Врачи, нужные Ямалу» прибыли 12 квалифицированных специалистов. Всего за год к работе приступило более 100 медиков благодаря различным программам, сообщает департамент здравоохранения ЯНАО. «Благодаря программе „Врачи, нужные Ямалу“ в этом году в больницах региона к работе приступили порядка десяти врачей дефицитных специальностей. Кардиологи трудоустроены в Надымскую и Ноябрьскую больницы, педиатр и сразу два акушера-гинеколога появились в Муравленко, врач-онколог в Лабытнанги», — говорится в сообщении ведомства. По условиям программы врачи получат выплаты в один миллион рублей двумя частями: 500 тысяч рублей при трудоустройстве, столько же — спустя два года. Обязательным условием является работа в медучреждении округа не менее пяти лет. Как уточнили в правительстве ЯНАО, с первого дня работы медики получают максимальную «северную» надбавку к зарплате. Также по поручению президента РФ, медикам первичного звена предоставляется служебное жилье, которое впоследствии разрешено оформлять в собственность. Ранее URA.RU сообщало, что иностранные студенты могут получить гражданство России и трудоустроиться на Ямале. Медики в округе очень нужны, после завершения обучения молодых специалистов ждут в ямальских клиниках и помогут с оформлением документов.
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