Глава ЯНАО пообещал работу иностранным студентам ТюмГМУ

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пригласил на работу иностранных студентов Тюменского государственного медуниверситета (ТюмГМУ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. Глава региона встретился со студентами в Салехарде 29 августа.
«Иностранные студенты интересовались, могут ли они получить гражданство России и трудоустроиться на Ямале. Их заверили, что медики в округе очень нужны, после завершения обучения ребят ждут в ямальских клиниках и помогут с оформлением документов», — рассказали в пресс-службе.
Ранее агентство писало, что в муниципалитеты ЯНАО массово ищут врачей. По данным на конец апреля, в регионе было открыто 423 вакантных места на эту специальность.
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