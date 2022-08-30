Глава ЯНАО пообещал работу иностранным студентам ТюмГМУ

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Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, портрет, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов признал нехватку врачей на Ямале Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пригласил на работу иностранных студентов Тюменского государственного медуниверситета (ТюмГМУ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. Глава региона встретился со студентами в Салехарде 29 августа.

«Иностранные студенты интересовались, могут ли они получить гражданство России и трудоустроиться на Ямале. Их заверили, что медики в округе очень нужны, после завершения обучения ребят ждут в ямальских клиниках и помогут с оформлением документов», — рассказали в пресс-службе.

Ранее агентство писало, что в муниципалитеты ЯНАО массово ищут врачей. По данным на конец апреля, в регионе было открыто 423 вакантных места на эту специальность.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пригласил на работу иностранных студентов Тюменского государственного медуниверситета (ТюмГМУ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. Глава региона встретился со студентами в Салехарде 29 августа. «Иностранные студенты интересовались, могут ли они получить гражданство России и трудоустроиться на Ямале. Их заверили, что медики в округе очень нужны, после завершения обучения ребят ждут в ямальских клиниках и помогут с оформлением документов», — рассказали в пресс-службе. Ранее агентство писало, что в муниципалитеты ЯНАО массово ищут врачей. По данным на конец апреля, в регионе было открыто 423 вакантных места на эту специальность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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