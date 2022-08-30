Работники «КБ» в ЯНАО пожаловались на обман алкосети

Сотрудники КБ жалуются на вечные штрафы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работники сети магазинов «Красное-Белое» пожаловались на несоответствие требований в размещенных вакансиях с реальностями в работе. Об этом сообщается в одной из городских групп «ВКонтакте».

«Объявления о вакансиях полностью не соответствуют реалиям. Некомпетентность начальства и полная безалаберность в целом. Люди трудятся там по 15 часов в сутки, а когда приходит зарплата, то ощущение, что отработал недели полторы. Абсолютно непонятные штрафы и списания происходят на регулярной основе», — пишет автор на условиях анонимности в группе «Подслушано в Салехарде».

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу «Красное-Белое». На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что новые правила поведения для сотрудников офисов алкосети «Красное и Белое» запрещают им ходить без нижнего белья, беседовать в туалетах, медленно ходить по коридорам и вводят ряд других ограничений. Соответствующий документ оказался в распоряжении URA.RU.