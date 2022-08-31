За неделю бензин марки АИ-98 подорожал на полрубля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на АЗС продолжают расти цены на бензин марки АИ-98. За неделю стоимость одного литра топлива подорожала почти на 1%. Информация об этом размещена на сайте Свердловскстата.

«Бензин автомобильный марки АИ-98 в Курганской области подорожал на 0,87%. Стоимость одного литра составляет 58,26 рубля. Это на 50 копеек больше, чем на прошлой неделе», — говорится на сайте. Также на 10 копеек подорожало дизельное топливо. По данным на 29 августа, средняя цена одного литра достигает 54,05 рубля. При этом цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 не изменились.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане бензин подорожал до 57,76 рубля, а дизельное топливо до 53,95 рубля. Также сообщалось, что автомобилисты массово жаловались на качество бензина на одной из заправок города. При этом по доступности топлива Курганская область вошла в ТОП-5 по стране. По данным Росстата, регион занял 4-е место среди 85 субъектов РФ.