31 августа 2022

Полпред Якушев прибыл в Тюмень на награждение военного училища

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Брифинг по случаю назначения Владимира Якушева на пост министра строительства и жилищно коммунального хозяйства РФ. Тюмень, якушев владимир, портрет
Владимир Якушев поздравил ТВВИКУ с орденом Кутузова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Полпред президента в УРФО Владимир Якушев прибыл в Тюмень, чтобы поздравить Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) с орденом Кутузова. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. Награду ТВВИКУ вручил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

«Поздравляю коллектив училища с награждением орденом. Убежден, заслуженная награда вдохновит вас. Желаю вам успехов и всего самого доброго», — обратился Якушев к курсантам и преподавателям ТВВИКУ.

По данным тюменского правительства, за годы существования ТВВИКУ подготовлено более 16 000 офицеров, трое из которых стали Героями Советского Союза, а пятеро удостоены звания Героя Российской Федерации. В их числе и полковник Рустам Сайфуллин, проявивший мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы РФ, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства.

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Полпред президента в УРФО Владимир Якушев прибыл в Тюмень, чтобы поздравить Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) с орденом Кутузова. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. Награду ТВВИКУ вручил замминистра обороны РФ Тимур Иванов. «Поздравляю коллектив училища с награждением орденом. Убежден, заслуженная награда вдохновит вас. Желаю вам успехов и всего самого доброго», — обратился Якушев к курсантам и преподавателям ТВВИКУ. По данным тюменского правительства, за годы существования ТВВИКУ подготовлено более 16 000 офицеров, трое из которых стали Героями Советского Союза, а пятеро удостоены звания Героя Российской Федерации. В их числе и полковник Рустам Сайфуллин, проявивший мужество и героизм в ходе специальной военной операции. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы РФ, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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