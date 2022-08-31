Полпред Якушев прибыл в Тюмень на награждение военного училища

Владимир Якушев поздравил ТВВИКУ с орденом Кутузова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Полпред президента в УРФО Владимир Якушев прибыл в Тюмень, чтобы поздравить Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) с орденом Кутузова. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. Награду ТВВИКУ вручил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

«Поздравляю коллектив училища с награждением орденом. Убежден, заслуженная награда вдохновит вас. Желаю вам успехов и всего самого доброго», — обратился Якушев к курсантам и преподавателям ТВВИКУ.

По данным тюменского правительства, за годы существования ТВВИКУ подготовлено более 16 000 офицеров, трое из которых стали Героями Советского Союза, а пятеро удостоены звания Героя Российской Федерации. В их числе и полковник Рустам Сайфуллин, проявивший мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы РФ, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства.