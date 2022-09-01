Вирусолог Волчков раскрыл, как избавить мир от COVID за пару недель

Вирусолог Волчков: мир способен избавиться от COVID за две-три недели

02 сентября 2022 в 03:34 Размер текста - 17 +

Прекратить распространение коронавируса можно за две-три недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Распространение SARS-CoV-2 возможно прекратить. Для этого всему миру необходимо прервать социальные контакты на две-три недели. Об этом заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. «Если бы мы жили в идеальном мире роботов, где все распоряжения выполнялись моментально и беспрекословно, то пандемии у нас не было бы. Чтобы прекратить распространение SARS-CoV-2, нужно всему миру прервать социальные контакты на две-три недели. И все — пандемия заканчивается. Проблема в том, что согласовать это между государствами и даже в пределах одной страны не получается», — передают «Известия» слова эксперта. На вопрос о том, нужно ли снова вводить масочный режим, вирусолог ответил, что маски — это хоть и эффективная мера ограничения распространения респираторных вирусных инфекций, скорее всего сам режим не будет соблюдаться, так как люди устали от ограничений. Что касается «Омикрона», специалист отметил, что среди россиян уже сформирован популяционный иммунитет. При этом, если «Омикроном» заразится человек, который с ковидом до этого ни разу не сталкивался, то никаких подтверждений того, что он перенесет болезнь легко, нет. Ранее эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев доложил, что симптомы коронавируса в 2022 году отличаются от тех, с которыми медики сталкивались в самом начале пандемии. По его словам, если раньше первыми признаками были потеря обоняния и кашель, то сейчас COVID сопровождаться сильной головной болью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Распространение SARS-CoV-2 возможно прекратить. Для этого всему миру необходимо прервать социальные контакты на две-три недели. Об этом заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. «Если бы мы жили в идеальном мире роботов, где все распоряжения выполнялись моментально и беспрекословно, то пандемии у нас не было бы. Чтобы прекратить распространение SARS-CoV-2, нужно всему миру прервать социальные контакты на две-три недели. И все — пандемия заканчивается. Проблема в том, что согласовать это между государствами и даже в пределах одной страны не получается», — передают «Известия» слова эксперта. На вопрос о том, нужно ли снова вводить масочный режим, вирусолог ответил, что маски — это хоть и эффективная мера ограничения распространения респираторных вирусных инфекций, скорее всего сам режим не будет соблюдаться, так как люди устали от ограничений. Что касается «Омикрона», специалист отметил, что среди россиян уже сформирован популяционный иммунитет. При этом, если «Омикроном» заразится человек, который с ковидом до этого ни разу не сталкивался, то никаких подтверждений того, что он перенесет болезнь легко, нет. Ранее эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев доложил, что симптомы коронавируса в 2022 году отличаются от тех, с которыми медики сталкивались в самом начале пандемии. По его словам, если раньше первыми признаками были потеря обоняния и кашель, то сейчас COVID сопровождаться сильной головной болью.