Губернатор Артюхов показал вице-премьеру Новаку новый международный аэропорт

Площадь аэропорта в Новом Уренгое вырастет в 4 раза Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов показал строящийся аэропорт в Новом Уренгое вице-премьеру правительства РФ Александру Новаку. Об этом сообщили в telegram-канале «Пул 89».

«Строители на финише — идет внутренняя отделка здания. Это первый в России концессионный проект транспортной инфраструктуры. В аэропорту будет все для удобства пассажиров: телетрапы, теплый выход к автобусам, комфортные залы ожидания, 12 стоек регистрации. По сравнению с действующим аэровокзалом площадь вырастет в 4 раза, пропускная способность составит 840 пассажиров в час» — рассказал Артюхов.

Также губернатор добавил, что в прошлом году была завершена реконструкция аэродрома: готова взлетно-посадочная полоса и рулежные дорожки. Помимо этого практически завершены работы по перрону. Несмотря на строительные работы взлетно-посадочной полосы, самолеты из аэропорта Нового Уренгоя продолжали летать.

Ранее URA.RU сообщало, что власти заменили медлительных подрядчиков аэропорта в ЯНАО. В Новом Уренгое планируют запустить новый терминал в конце 2022 или в начале 2023 года.