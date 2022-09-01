ГИБДД ЯНАО устроит рейды из-за гибели и травматизма на дорогах

ГИБДД ЯНАО: спланировано проведение рейдовых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения

с начала года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 25 ребятишек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ЯНАО с начала года в дорожных авариях погибло 18 человек и 194 получили травмы, в связи с этим спланировано проведение рейдовых мероприятий. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ямала.

«С начала года на Ямале в дорожных авариях уже погибли 18 человек и 194 получили травмы. Ввиду осложнения ситуации, спланировано проведение рейдовых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в которых особое внимание акцентируется на пресечение таких нарушений, как управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, управление тс лишенными права управления, превышение скорости, нарушения правил обгона и перевозки пассажиров, в том числе перевозки детей. Для оказания помощи в обеспечении безопасности дорожного движения будут привлекаться силы и средства органов внутренних дел автономного округа», — сообщили в ведомстве.

Также в ГИБДД ЯНАО добавили, что без внимания не останутся и юные участники дорожного движения. «На сегодняшний день в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 25 ребятишек. Правила пользования средствами индивидуальной мобильности, использования гаджетов и наушников, находясь в непосредственной близости от проезжей части, соблюдения правил перехода проезжей части, игр и развлечений в непосредственной близости от дорог — все эти требования будут доводится до несовершеннолетних участников дорожного движения» — дополнили в Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU cообщало, в Надыме водитель иномарки сбил двух человек. Состояние пострадавших тяжелое, их госпитализировали.