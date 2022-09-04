Тюменец зарезал односельчанина из-за испуга

В Тюменской области мужчина заколол односельчанина ножом

Тюменец схватился за нож, потому что боялся проиграть в драке на кулаках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тюменской области заколол односельчанина ножом, потому что почувствовал, что в выяснении вопроса на кулаках их силы неравны. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Тюменца отправят в колонию на девять лет.

«2 марта 2022 года Николай отмечал свой день рождения и за полночь пьянствовал в обществе односельчанок. К ним присоединился незваный гость Денис, с которым у Николая давно не складывались отношения. Ранее неоднократно мужчины выясняли их на кулаках. По словам подсудимого, Денис при женщинах пытался его унизить, смеялся над его корявыми зубами, а потом и вообще стал распускать руки, приставая к одной из женщин. Николай сделал ему замечание, ударил по руке, а в ответ получил оплеуху. Чувствуя перевес сил не в свою пользу, он достал нож и несколько раз ударил обидчика, а потом сам по телефону вызвал скорую помощь и полицию. От обильной кровопотери Николай скончался», — передает пресс-служба.

Злоумышленника признали виновным согласно ч.1 ст. 105 УК РФ «Умышленное убийство» и отправили в исправительную колонию на девять лет. Также суд обязал 31-летнего подсудимого выплатить сестре погибшего 700 тысяч рублей моральной компенсации и еще 120 тысяч рублей за нанесенный материальный вред.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменец расстрелял односельчан из охотничьего ружья. С места происшествия мужчина скрылся, а оружие спрятал рядом с домом.