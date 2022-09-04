Тюменские власти хотят дать спасателям новую льготу

Тюменские власти предложили страховать спасателей от смерти и увечий

Тюменских спасателей предложили страховать от несчастных случаев и гибели Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сотрудников «Тюменской областной службы экстренного реагирования» хотят страховать от увечий и гибели. С таким предложением выступил департамент гражданской защиты и пожарной безопасности региона. В случае смерти спасателя его родным выплатят два миллиона рублей, а если сотрудник получит травму, то ему будет положено от 50 тысяч до полутора миллионов.

«Предлагается утвердить положение об обязательном государственном личном страховании спасателей „Тюменской областной службы экстренного реагирования“. Страховая сумма выплачивается в случае гибели спасателя при исполнении служебных обязанностей, а также при установлении инвалидности, получении увечья, увольнения в результате такой травмы», — говорится в проекте властей.

За гибель сотрудника ТОСЭР его семье предложили выплачивать два миллиона рублей. Если человек остался жив, но получил тяжелую травму, то он получит 200 тысяч, если легкую — 50 тысяч рублей.

В случае признания сотрудника инвалидом, ему выплатят от 500 тысяч до полутора миллионов рублей, в зависимости от группы. А если спасателя уволят из-за того, что после травмы он больше не сможет выполнять свои обязанности, то он получит миллион рублей.

В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января. По расчетам департамента, для страхования всех сотрудников ТОСЭР, подпадающих под действие документа, в 2023 году из бюджета области нужно будет потратить 350 тысяч рублей.