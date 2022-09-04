04 сентября 2022

Из-за пожара в тюменской многоэтажке пострадали люди

В тюменской многоэтажке на улице Кремлевской сгорел балкон
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в бизнес-центре Парус. Тюмень, тушение пожара, пожарные машины
Очевидцы сообщают о том, что слышали взрывы Фото:

В одном из многоэтажных домов на улице Кремлевской в Тюмени сгорел балкон. Очевидцы сообщают о том, что были слышны взрывы. В результате пострадал человек.

«Пожар произошел на балконе одной из квартир, расположенных на шестом этаже. В результате огнем поврежден балкон, возможно, часть квартиры — площадь восемь квадратных метров. Четыре человека эвакуировано. Один человек получил травмы. Привлекалось шесть единиц техники и 23 человека», — передает информацию от ГУ МЧС по Тюменской области издание 72.RU.

Очевидцы сообщили о том, что слышали не менее трех взрывов. В департаменте здравоохранения области агентству рассказали, что вызов поступил в 16:50, а бригада скорой прибыла на место в 16:57. Пострадавший был доставлен в областную клиническую больницу №1.

Ранее URA.RU писало о том, что в ходе тушения пожара в Тюменской области был обнаружен труп 61-летней женщины. Внешних признаков насильственный смерти специалистами обнаружено не было.

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В одном из многоэтажных домов на улице Кремлевской в Тюмени сгорел балкон. Очевидцы сообщают о том, что были слышны взрывы. В результате пострадал человек. «Пожар произошел на балконе одной из квартир, расположенных на шестом этаже. В результате огнем поврежден балкон, возможно, часть квартиры — площадь восемь квадратных метров. Четыре человека эвакуировано. Один человек получил травмы. Привлекалось шесть единиц техники и 23 человека», — передает информацию от ГУ МЧС по Тюменской области издание 72.RU. Очевидцы сообщили о том, что слышали не менее трех взрывов. В департаменте здравоохранения области агентству рассказали, что вызов поступил в 16:50, а бригада скорой прибыла на место в 16:57. Пострадавший был доставлен в областную клиническую больницу №1. Ранее URA.RU писало о том, что в ходе тушения пожара в Тюменской области был обнаружен труп 61-летней женщины. Внешних признаков насильственный смерти специалистами обнаружено не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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