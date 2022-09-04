04 сентября 2022

Тысячи курганцев остались без воды

В поселке и трех микрорайонах Кургана отключили воду
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Холодную воду отключили из-за коммунальной аварии Фото:

В Кургане из-за коммунальной аварии отключили холодную воду в трех микрорайонах и одном поселке. Данная информация размещена на сайте компании «Водный Союз».

«Без ХВС: мкр-н Глинки — полностью, мкр-н Керамзитный — полностью, мкр-н Утяк — полностью, п. Затобольный — полностью. В связи с аварией на сетях водопровода по адресу: мкр-н Керамзитный, 1», — указано в сообщении.

Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации. В ближайшие три года «Водный Союз» планирует потратить на их модернизацию более 600 млн рублей, из них около 220 млн рублей израсходуют в 2022 году.

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В Кургане из-за коммунальной аварии отключили холодную воду в трех микрорайонах и одном поселке. Данная информация размещена на сайте компании «Водный Союз». «Без ХВС: мкр-н Глинки — полностью, мкр-н Керамзитный — полностью, мкр-н Утяк — полностью, п. Затобольный — полностью. В связи с аварией на сетях водопровода по адресу: мкр-н Керамзитный, 1», — указано в сообщении. Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации. В ближайшие три года «Водный Союз» планирует потратить на их модернизацию более 600 млн рублей, из них около 220 млн рублей израсходуют в 2022 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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