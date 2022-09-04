Тысячи курганцев остались без воды

В поселке и трех микрорайонах Кургана отключили воду

05 сентября 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

Холодную воду отключили из-за коммунальной аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за коммунальной аварии отключили холодную воду в трех микрорайонах и одном поселке. Данная информация размещена на сайте компании «Водный Союз». «Без ХВС: мкр-н Глинки — полностью, мкр-н Керамзитный — полностью, мкр-н Утяк — полностью, п. Затобольный — полностью. В связи с аварией на сетях водопровода по адресу: мкр-н Керамзитный, 1», — указано в сообщении. Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации. В ближайшие три года «Водный Союз» планирует потратить на их модернизацию более 600 млн рублей, из них около 220 млн рублей израсходуют в 2022 году.

В Кургане из-за коммунальной аварии отключили холодную воду в трех микрорайонах и одном поселке. Данная информация размещена на сайте компании «Водный Союз». «Без ХВС: мкр-н Глинки — полностью, мкр-н Керамзитный — полностью, мкр-н Утяк — полностью, п. Затобольный — полностью. В связи с аварией на сетях водопровода по адресу: мкр-н Керамзитный, 1», — указано в сообщении. Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации. В ближайшие три года «Водный Союз» планирует потратить на их модернизацию более 600 млн рублей, из них около 220 млн рублей израсходуют в 2022 году.