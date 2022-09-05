Пресс-секретарь Борреля оправдался за оскорбление России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не называл Россию фашистским государством с фашистским режимом — это была ошибка перевода. Об этом заявил его пресс-секретарь Петер Стано.
«Мы перепроверили это. Верховный представитель не говорил слов, как они прозвучали в переводе», — сообщил он в ответ на запрос ТАСС.
Российские политики уже отреагировали на скандальное заявление, которое Боррель сделал на межпарламентской конференции Европарламента в Праге. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об «обнулении» Борреля как дипломата, передает «Федеральное агентство новостей». В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Боррелю надо так назвать США, а не Россию, пишет агентство Nation News.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»