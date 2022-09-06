Ученые изучили культурное наследие жителей ЯНАО

Исследователям удалось зафиксировать культовые события и уникальные сведения о последних шаманах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые в ЯНАО провели этнографические исследования жизни селькупов, которые проживали на территории Красноселькупского и Тазовского районов. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, исследователям удалось зафиксировать культовые события и уникальные сведения о последних шаманах.

«В год культурного наследия народов России Научный центр изучения Арктики организовал комплексные этнографические исследования селькупов северной группы, проживающих в ЯНАО. Исследования проводились на территории Красноселькупского и Тазовского районов», — говорится в сообщении.

Ученые побывали в краеведческих музеях и старинных промысловых угодьях на озере Момчик и реке Таз. Там они собрали научный материал о традиционной и современной культуре селькупского народа. После этого участники экспедиции предложили администрации включить сакральные места в список объектов культурного наследия.

«По результатам исследования будет сделан анализ состояния культурного наследия северных селькупов и процессов, влияющих на его сохранение, издан сборник статей по традиционной селькупской культуре и печатный буклет с фотоотчетом и основной информацией. Выводы ученых помогут в решении вопросов сохранения и популяризации родных языков и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, проживающих в арктическом регионе», — добавили там.

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