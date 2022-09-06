В Тюмени будут судить владельца котлована, в котором утонули дети

07 сентября 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

В водоеме погибли 10-мальчик и его 6-летний брат Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителя Тюменского района Валентина Петренко будут судить за то, что он самовольно вырыл котлован, в котором утонули дети. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Как стало известно из материалов дела, Петренко в деревне Решетниково Тюменского района недалеко от частного дома вырыл котлован для использования его в личных целях. Глубина водоема составила четыре метра. Котлован стал местом трагедии, 2 июня в нем утонули 10-летний мальчик и его 6-летний брат», — рассказали в суде. Мужчине предъявлено обвинение по по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Жителя Тюменского района Валентина Петренко будут судить за то, что он самовольно вырыл котлован, в котором утонули дети. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Как стало известно из материалов дела, Петренко в деревне Решетниково Тюменского района недалеко от частного дома вырыл котлован для использования его в личных целях. Глубина водоема составила четыре метра. Котлован стал местом трагедии, 2 июня в нем утонули 10-летний мальчик и его 6-летний брат», — рассказали в суде. Мужчине предъявлено обвинение по по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.