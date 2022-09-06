06 сентября 2022

В Тюмени будут судить владельца котлована, в котором утонули дети

© Служба новостей «URA.RU»
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Водоём в Решетникова, где утонили дети. Тюмень , карьер, водоем
В водоеме погибли 10-мальчик и его 6-летний брат Фото:

Жителя Тюменского района Валентина Петренко будут судить за то, что он самовольно вырыл котлован, в котором утонули дети. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Как стало известно из материалов дела, Петренко в деревне Решетниково Тюменского района недалеко от частного дома вырыл котлован для использования его в личных целях. Глубина водоема составила четыре метра. Котлован стал местом трагедии, 2 июня в нем утонули 10-летний мальчик и его 6-летний брат», — рассказали в суде.

Мужчине предъявлено обвинение по по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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Жителя Тюменского района Валентина Петренко будут судить за то, что он самовольно вырыл котлован, в котором утонули дети. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Как стало известно из материалов дела, Петренко в деревне Решетниково Тюменского района недалеко от частного дома вырыл котлован для использования его в личных целях. Глубина водоема составила четыре метра. Котлован стал местом трагедии, 2 июня в нем утонули 10-летний мальчик и его 6-летний брат», — рассказали в суде. Мужчине предъявлено обвинение по по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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