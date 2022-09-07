В Тюмени на продажу выставлены ледовые горки за 9 млн рублей

Комплекс был популярным среди местных жителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени на продажу выставлен комплекс ледовых горок, расположенный на площадке «Звездного полюса» рядом с ТРЦ «Сити Молл». Горки считаются самыми высокими в городе: высота двух горок чуть больше 8 метров. Цена продажи — 9 миллионов рублей. Информация размещена на сайте Avito.

«Комплекс состоит из трех горок: две горки по 8 метров и одна — 3,5 метра. Пропускная способность: 15 секунд на скат 1 человека, 1000 человек в день (в сезон). На каждую горку имеется вся необходимая документация. Комплекс является единственным в городе, прошедшим сертификацию по регламентам таможенного союза», — говорится в объявлении.

Продавец рассказал корреспонденту URA.RU о причинах продажи: «Комплекс отработал три года. И за это время мы поняли, что устали каждый раз собирать и разбирать горки. Наш комплекс довольно популярный в городе, и в зимний сезон через нас проходит много народа, но пока прибыль не на том уровне, на котором бы нам хотелось», — сообщил продавец.

Ранее URA.RU писало о продаже тюменского рыбоперерабатывающего завода. Предприятие продают за несколько миллионов долларов.