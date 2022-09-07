Жителей Тюменской области начали вызывать на военные сборы

Военные сборы тюменских резервистов проходят на полигоне ТВВИКУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) проходят сборы тюменцев, которые находятся в резерве Вооруженных сил РФ. Об этом с места событий рассказал корреспондент URA.RU Денис Моргунов.

«Сборы проходят на территории полигона ТВВИКУ. Тюменцев здесь обучают навыкам стрельбы, тактике, работе с БПЛА и т. д. Обучение проводят действующие военнослужащие. В том числе участники спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины», — сообщил журналист агентства.

Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков рассказал журналистам о том, что программа сбора граждан, находящихся в запасе, действует в стране с 2014 года. «В боевом армейском резерве у нас граждане мужского пола. Отслужившие в армии, не отслужившие в армии, но те, кто находится в запасе. Различных воинских учетных специальностей: от заместителя командира полка до водителя. Основные специальности — это гранатометчики, пулеметчики, стрелки, обеспечение, медицинские подразделения», — пояснил Куличков в разговоре с представителями СМИ.

Он добавил, что для записи в резервисты необходимо соответствовать определенным критериям. «Годность по состоянию здоровья, отсутствие конфликтов с законом, судимостей. Один из плюсов сборов — здесь мужчины могут получить другую воинскую учетную специальность», — добавил военный комиссар Тюменской области.

Военные сборы проходят в полевых условиях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На сборах резервистов обучают навыкам стрельбы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Резервистов также обучают тактике ведения боевых действий Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Занятия для тюменцев проводят опытные инструкторы, принимавшие участие в СВО на Украине Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На сборах также обучают работе с БПЛА Фото: Денис Моргунов © URA.RU