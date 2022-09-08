ГИБДД ЯНАО отказалось менять водительское удостоверение беженцу из ЛНР

Беженец из ЛНР не смог обменять водительское удостоверение на российское без сдачи экзамена Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Салехарда (ЯНАО), прибывший из ЛНР, не смог обменять иностранное водительское удостоверение на российское. Об этом сообщается в telegram-канале депутата Государственной Думы Дмитрия Погорелого.

«Бывший житель Луганской народной республики, переехавший в Салехард, получил российское гражданство еще в 2019 году, но не смог обменять иностранное водительское удостоверение на российское без сдачи экзамена. В отделении ГИБДД он получил устный отказ», — написал Погорелый.

Также депутат напомнил, что с постановлением правительства РФ от 25 июня 2022 года № 1143 закреплены категории лиц, которые могут обменять иностранное водительское удостоверение на российское без сдачи экзамена. К ним относятся:

граждане ЛНР и ДНР;

граждане Украины или лица без гражданства, въехавшие на территорию России с территорий ЛНР, ДНР или Украины после 21 февраля 2022 года и имеющие разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом;

граждане России, получившие гражданство в упрощенном порядке в соответствии с Указом Президента РФ от 24 апреля 2019 года № 183.

URA.RU связалось с отделом ГИБДД по ЯНАО для выяснения обстоятельств. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что после начала эвакуации граждан Донецкой и Луганской народных республик в Россию многие беженцы переехали к своим родственникам на Ямал. Большинство воспринимает эту ситуацию как временную.