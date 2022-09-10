Тюменец и его любовница попали в скандальное ток-шоу на НТВ

Жители Тюменской области приняли участие в ток-шоу "ДНК" на НТВ

11 сентября 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Тюменцы приняли участие в шоу «ДНК» на НТВ Фото: Олег Черных © URA.RU Вдовец из Тюмени и его любовница снялись в ток-шоу «ДНК» на НТВ. Об этом сообщается на сайте телеканала. В программе жительница Тюменской области из Новой Заимки Наталья Сысолова пытается доказать, что ее 8-летний сын является ребенком Владимира Цедрика. Чтобы поставить точку в вопросе установления отцовства пара обратилась на шоу. «Выпуск от 8 сентября 2022 года. Восемь лет вдовец из Тюмени общался с ребенком молодой любовницы из вежливости, а теперь она требует алименты. Единственный сын мужчины уверен, что любовница отца просто положила глаз на наследство. Сама мать-одиночка уверяет: она заявила о правах своего сына после того, как узнала, что у любовника появилась другая», — говорится в выпуске программы «ДНК» на НТВ. В ток-шоу принимали участие жители Тюменской области: Наталья Сысолова и Владимир Цедрик. В выпуске мать восьмилетнего ребенка пытается доказать, что родила сына от Цедрика и, что он является отцом мальчика. В эфире гости несколько раз устраивали потасовки. По данным из открытых источников, программа «ДНК» на НТВ — это остросоциальное ток-шоу. Гости выпусков — обычные семьи, которые пытаются посредством ДНК-теста узнать свои родственные связи.

Вдовец из Тюмени и его любовница снялись в ток-шоу «ДНК» на НТВ. Об этом сообщается на сайте телеканала. В программе жительница Тюменской области из Новой Заимки Наталья Сысолова пытается доказать, что ее 8-летний сын является ребенком Владимира Цедрика. Чтобы поставить точку в вопросе установления отцовства пара обратилась на шоу. «Выпуск от 8 сентября 2022 года. Восемь лет вдовец из Тюмени общался с ребенком молодой любовницы из вежливости, а теперь она требует алименты. Единственный сын мужчины уверен, что любовница отца просто положила глаз на наследство. Сама мать-одиночка уверяет: она заявила о правах своего сына после того, как узнала, что у любовника появилась другая», — говорится в выпуске программы «ДНК» на НТВ. В ток-шоу принимали участие жители Тюменской области: Наталья Сысолова и Владимир Цедрик. В выпуске мать восьмилетнего ребенка пытается доказать, что родила сына от Цедрика и, что он является отцом мальчика. В эфире гости несколько раз устраивали потасовки. По данным из открытых источников, программа «ДНК» на НТВ — это остросоциальное ток-шоу. Гости выпусков — обычные семьи, которые пытаются посредством ДНК-теста узнать свои родственные связи.